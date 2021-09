Más tarde el compartió otro post diciendo que el tiempo pasa rápido y que gracias a Dios le dará la dicha de ser abuelo.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- En el año 2003, el cantante Vico C popularizó la canción 5 de septiembre, dedicada a su hija Marangely Lozada Trinidad, quien cumplía 13 años. Hoy sus fans volvieron a hacer tendencia al cantante y a su tema, recordando que su hija llegó a los 31.

A través de su cuenta de Twitter, el cantante publicó una foto con su hija embarazada diciendo: "mañana es su cumpleaños, y ahora empieza a saber lo que es ser mamá, que la bendigan desde arriba, y que se me mantengan siempre vivos".

Más tarde el compartió otro post diciendo que el tiempo pasa rápido y que gracias a Dios le dará la dicha de ser abuelo.

Gracias a todos por nunca olvidar esta fecha.

La historia detrás de la canción

«5 de septiembre» fue escrita en prisión cuando Vico C cumplía una orden de 6 meses en Estados Unidos por posesión de drogas. Al pensar en su amada hija el rapero tuvo una melodía tan pegajosa que no pudo borrarse de su mente y así nació el tema que lleva como título la fecha del nacimiento de Marangely (hija del cantante).

Según Vico, si no hubiese estado en la cárcel en ese momento pensando en su hija, no hubiese aparecido esa melodía y quizás la canción sí hubiese existido, pero no con el sonido que la conocemos hoy.