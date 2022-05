La noche antes de su juicio final, el prometido de Natti Natasha expresó a través de un "en vivo" en Instagram que está tranquilo, pero que "es duro, duro, duro porque yo no sé lo que vaya a pasar".

REDACCIÓN.- Luego de posponerse por cinco ocasiones, este martes el productor puertorriqueño Raphy Pina se enfrentará a su sentencia en la que podría recibir hasta 10 años de prisión por posesión ilegal de armas.

La noche antes de su juicio final, el prometido de Natti Natasha expresó a través de un "en vivo" en Instagram que está tranquilo, pero que"es duro, duro, duro porque yo no sé lo que vaya a pasar (en el juicio). Es duro y más fuerte es que estas personas que están aquí conmigo... eso sí me va a doler, lo digo al frente de ellos, me va a doler, exagerao".

Pina dijo que hay "una investigación bien fuerte" en su contra de lavado de dinero, de narcotráfico y "de muchas cosas que al final del día no son reales, no se pudieron llevar a la mesa, pero se quedó manchado mi nombre".

"Yo se los digo públicamente, no he tenido la necesidad de presentarle un lujo a ustedes... yo hago múltiples conciertos, yo tengo garajes (estaciones) de combustibles, yo tengo empresas, todas son pues legales", se defendió en el livede la red social mientras estaba en compañía de su familia.

Hoy, horas antes de la audiencia, Raphy Pina expresó por la misma red social que este año 2022 le toca "con lágrimas en los ojos, enfrentar otra prueba más a las 9 de la mañana. Que duro ha sido para quien simula tener una coraza eterna", debido a que justamente un 24 de mayo, fue el día en que su padre falleció hace 22 años.

La audiencia en la que se dictará la condena contra Pina está pautada para las 9:00 de la mañana, en la sala del juez Besosa, ubicado en el Viejo San Juan.

La defensa del productor puertorriqueño había solicitado la libertad condicional o arresto domiciliario para que Pina“continúe sirviendo a su comunidad y criando a sus hijos” y porque “tiene mucho que ofrecer a Puerto Rico durante estos tiempos difíciles”.

“Su compromiso con su familia e hijos, su conciencia social y altruismo, son reflejo de su moral, lealtad y gratitud”, señala el documento sometido por el licenciado Manuel A. Franco Domínguez y que, en términos jurídicos, busca describir al convicto más allá del crimen cometido.

Sobre el caso

Los cargos a los que se enfrenta el productor puertorriqueño son posesión ilegal de un arma de fuego modificada ilegalmente y posesión de un arma de fuego por parte de un convicto federal, ya que el productor fue declarado culpable en 2015 de fraude bancario, por lo que Pina se expone hasta un máximo de diez años de prisión.

El productor quedó bajo el programa de restricción domiciliaria y puede salir solo para asuntos médicos, religiosos o médicos y para comparecer ante el tribunal, aunque el pasado 22 le fue concedido un permiso para acudir al primer cumpleaños de su hija Vida Isabell.

La moción de la fiscalía argumenta que Pina Nieves “no ha demostrado mediante pruebas claras y convincentes de que no es probable que se fugue o represente un peligro para otros o un riesgo de fuga y que su apelación plantea una cuestión sustancial de derecho o de hechos que probablemente resulte, entre otras cosas, en reversión o un nuevo juicio. Por lo tanto, se debe denegar la moción del demandado para la liberación pendiente de la apelación”.

Sin embargo, reconoce que, hasta el momento, Pina Nieves ha cumplido con todas las condiciones de fianza impuesta desde que fue arrestado en agosto de 2020.

La fiscalía federal solicitó al tribunal que imponga una sentencia de aproximadamente cuatro años de prisión para el prometido de Natti Natasha. Los fiscales María Montañez, José Ruiz y Gregory Conner plantearon que sea una condena de cuatro años en una extensa moción de 35 páginas con fuertes señalamientos sobre la conducta del productor.

Destacaron que “las circunstancias agravantes del caso de Pina Nieves requieren una variación al alza”, debido a que fue una persona convicta al momento en que fue acusado en este caso y que “claramente falló en disuadir más criminalidad”, indica un medio boricua.