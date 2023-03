Referente al nuevo tema Erikson Fernández, nombre verdadero de el artista, este aseguró que "me gusta hablar a través de la música.

SANTO DOMINGO.- En el último estreno musical del artista urbano Mozart la Para, bautizado como "No me mata nadie", da la impresión de que el artista se sentó a escribir unas líneas para dedicárselas exclusivamente a su expareja Alexandra MVP y, también, al conocido youtuber Alofoke.

Esto a raíz de la última controversia entre los mencionados y que involucra a su actual pareja Dalisa Alegría.

“Si la prende y la apaga hablando de mí. Entonces, ¿quién es que tiene el quid?”, dice la primera línea de la pieza musical. Se recuerda que en una entrevista en el espacio Alofoke Sin Censura Alexandra había asegurado que “yo la aprendo y la apago cuando yo quiera”.

En esta vuelta al también empresario (Alofoke) le tocó "su colita" entre las estrofas que componen la canción: “Seguro con los chismes que arma Alofoka, quiere una entrevista, pero no hablo con chota”.

Referente al nuevo tema Erikson Fernández, nombre verdadero de el artista, este aseguró que "me gusta hablar a través de la música, es el lenguaje más idóneo para conectar con mis fanáticos que me han respaldado todos estos años. Esta canción sé que será uno más de los éxitos que he acumulado a lo largo de mi carrera".