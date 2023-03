La artista urbana había pedido perdón antes de la suspensión de la cuenta. "Tuve unos días difíciles. En cual me llené de incertidumbre y solo me pregunto si vale o no la pena él sacrificio".

REDACCIÓN.-Después de que La Materialista se convirtió en objeto de críticas por llamarle "cacona" a Vida Isabelle, hija de Natti Natasha y el productor Raphy Pina, fue suspendida la cuenta de Instagram de la exponente urbana.

La intérprete de “Las chapas que vibran” había dicho que la infante "es muy cacona, tiene la cabeza muy grande la niña. Yo siento que tiene la cabeza más grande, mucho más grande que el cuerpo", durante el reality show de Telemundo La casa de los famosos.

Yameiry Infante Honoret también señaló que le hubiese gustado que le pusieran por nombre a la infante Living, por considerarlo un nombre más bonito que Vida. “Me gusta ese nombre, es lindo”, expresó.

La artista urbana había pedido perdón antes de la suspensión de la cuenta. "Tuve unos días difíciles. En cual me llené de incertidumbre y solo me pregunto si vale o no la pena él sacrificio. En ocasiones no pensamos aquí dentro. Cometemos errores humanos que ni imaginamos como fuera se ve. Siento que quiero hacerlo bien y solo pido perdón si afectó a alguien", dijo.

Agregó en el post difundido por su equipo de trabajo que"cómo todos tengo mis días en alta y en baja. Solo pedir perdón a Dios por no agradecerle por tantas bendiciones y seguimos firme luchando y con fe! #materialistafamily gracias por su apoyo. Seguro vendrán días mejores y todo al tiempo de Dios. Cuento con ustedes!".