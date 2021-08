J Balvin ha hecho colaboraciones anteriormente con diferentes artistas dominicanos del genero urbano

SANTO DOMINGO .- El reguetonero José Álvaro Osorio Balvín, mejor conocido como J Balvin se encuenta en República Dominicana para la colaboración musical con la artista urbana Tokisha.

La fotografía del artista vestido con el uniforme educativo tradicional de República Dominicana ha circulado en las redes sociales, en el que también se ve a la artista de “El desacato escolar” encima de un vehículo”.

En los últimos Tokisha también ha realizado diversa colaboraciones con artistas locales como Secreto, Rochy RD, Haraca Kiko y artistas internacionales como Rosalía, donde hace semanas filmaron un vídeo musical.

Se presume que J Balvin llegó en su avión privado, luego de que el día de hoy anunció que compró su tercer avión.

“De llegar a pie, a que mi mejor amigo el negro me llevará en su carro. De montar en bus para ir a diferentes ciudades, a rentar carros. De montarme en pequeñas lanchas para llegar a ciertos pueblos de mi país, a montar en avión comercial en la última silla junto al baño y después tener el lujo de poder sentarme en la salida de emergencia y así tener más espacio para estirar los pies.

De acumular millas y poder pedir ascenso para sentarme en primera clase, a montar en pequeñas avionetas que en realidad eran unos zancudos, y ahora así, pasar a mi tercer avión.

Aquí inspiramos, no alardeamos. Disfruten el proceso y sueñen en grande, José PD: Si fuese lo que tengo, el día que no tenga no sería nadie, pues yo valgo lo mismo sin todo esto!”, expresó J Balvin a través de su cuenta de Instagram.