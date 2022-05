El Consejo de Estado consideró que, al borrar el video de las redes sociales, el artista había saldado la deuda social por la que lo denunciaron

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El Consejo de Estado volvió a darle la razón al reguetonero colombiano J Balvin y no tendrá que ofrecer excusas públicas a las mujeres afrodescendientes que se sintieron vulneradas y ofendidas por la canción ‘Perra’, que sacó durante el 2021 junto a la dominicana Tockischa.

En el videoclip del sencillo utiliza a mujeres de tez negra como mascotas, amarradas del cuello, lo que desató una dura polémica tanto en el país como en el continente.

Así lo determinó, en las últimas horas, la entidad colombiana, donde se aseguró que los argumentos del sujeto demandante, Leonardo Santo Petro Llorente, no tenían fundamento, dado que el artista de género urbano borró de su canal de YouTube el videoclip donde se denigraba a la mujer de color.

Es más, para el Consejo de Estado, el hecho quedó “superado” y el caso tendría “carencia actual” porque Balvin quitó el video y, a través de su cuenta de Instagram, se disculpó con sus seguidores.

“La Sala advierte que la acción de tutela se presentó el 19 de octubre de 2021 y, dentro de su trámite, el cantante José Álvaro Osorio Balvin publicó el video en el que ofreció excusas públicas y eliminó el video de la canción Perra de su canal de YouTube”, señala el fallo del Consejo, conocido por un medio colombiano.

El magistrado César Palomino Cortés, ponente del caso, determinó que José Álvaro Osorio, nombre de pila del reguetonero, ya cumplió con reparar a quienes se sintieron transgredidos con las rimas de su polémica composición musical.

Y el alto tribunal no fue el único que defendió al intérprete de género urbano. Su equipo de abogados consideró que la canción ‘Perra’ no comete perjuicios contra las mujeres. “Perra no tiene expresiones inequívocas o directamente dirigidas a menoscabar la dignidad de las personas pertenecientes a colectivos afrodescendientes ni de mujeres (…) Contrario a ello, aseveró que los cargos planteados por el señor Petro Llorente se fundamentan en su opinión personal, sobre la apreciación suscitada por la composición y la forma en que se interpreta”, señalaron.

Sobre las disculpas

El cantante colombiano se pronunció a través de las redes sociales en octubre del 2021 y pidió perdón a las mujeres que se sintieron molestas, no solo con la composición, sino con el video en el que apareció junto a modelos amarradas como animales de compañía.

“Vengo a hablarles de ‘Perra’ y le quiero pedir disculpas a todos aquellos que se sintieron ofendidos, especialmente a las mujeres y la comunidad negra, eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido la tolerancia, el amor y la integración”, explicó.

De igual manera, la celebridad mencionó que con esta canción quiso impulsar la carrera de la rapera nacida en República Dominicana, así como empoderarla en una industria que suele dar mayor protagonismo a las figuras masculinas. Sobre la eliminación del video en Youtube, J Balvin dijo que fue él quien lo bajó y no la plataforma, como se llegó a comentar, para satisfacer a las solicitudes que le hizo su comunidad de seguidores desde diferentes países.

“Como forma de respuesta y de respeto bajé el video hace 8 días, y al ver que siguieron con las críticas les estoy dando cara, hablando al respecto”, agregó.

El reguetonero concluyó su pronunciamiento ofreciendo disculpas también a su madre, quien en diálogo con el programa ‘Nos cogió la noche’, del canal Cosmovisión, habló sobre ‘Perra’ y las primeras sensaciones que le dejó la canción y vio el video oficial.