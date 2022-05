J Balvin se ha convertido en un ícono de moda para la nueva generación. Y es que el colombiano siempre ha expresado su gusto por los atuendos originales y llamativos.

SANTO DOMINGO.-El reguetonero colombiano J Balvin inundó de comentarios sus redes sociales tras publicar unas imágenes luciendo unas minifaldas.

"¿Cuál es tu estilo favorito? de los 4 estilos . 1. 2. 3 .4", preguntó el artista a sus seguidores de Instagram, publicación que ha alcanzado 1 millón de 'likes' y 42,6 comentarios.

No es la primera vez que J Balvin se vuelve el centro de atención en las redes, ya que a inicios de este 2022, lució en el desfile de Louis Vuitton en París, un look negro monocromático que incluía una camisa, una elegante chaqueta, una falda maxi acolchada acompañada de botas y lentes. Pero lo que más llamó la atención de su atuendo, fue la con la que completó su total look.

El cantante también tiene su propia tienda virtual en la que ofrece algunas piezas inspiradas en su estilo, además, lanzó con éxito unos tenis junto a la compañía de calzado deportivo, ropa y accesorios marca Nike.