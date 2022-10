El cineasta y el productor, que compartirán el título de consejeros delegados (CEO, en inglés) del nuevo estudio, tendrán como jefe a David Zaslav, el directivo que tomó el control de los gigantes Warner Bros. y Discovery después de su anunciada fusión.

Los Ángeles.- El cineasta James Gunn, conocido por "Guardians of the Galaxy" y el productor Peter Safran, responsable de filmes como "The Conjuring" y "Aquaman", llevarán las riendas de DC Studios, la división que supervisará todas las películas, series y ficciones animadas basadas en el universo DC Comics.

El cineasta y el productor, que compartirán el título de consejeros delegados (CEO, en inglés) del nuevo estudio, tendrán como jefe a David Zaslav, el directivo que tomó el control de los gigantes Warner Bros. y Discovery después de su anunciada fusión.

Entre las prioridades de Zaslav figuraba dar una nueva dirección a la franquicia de superhéroes, que se mantiene como la marca más lucrativa de Warner Bros. a pesar de que sus últimos estrenos no han logrado el beneplácito del público ni han igualado la recaudación de Marvel, su principal competidor.

El nombramiento de Gunn y Safran llega días después de la salida de Walter Hamada, quien ha liderado todos lo relacionado con la franquicia DC desde 2018 y llevaba más de 15 años vinculado al estudio.

“DC tiene algunos de los personajes más entretenidos, poderosos e icónicos del mundo y estoy encantado de que los talentos singulares y complementarios de James y Peter se unan a nuestro equipo y supervisen la dirección creativa del histórico universo DC”, dijo Zaslav en un comunicado.

El directivo destacó sus "décadas de experiencia en el cine, sus estrechos vínculos con la comunidad creativa y su trayectoria" como avales para tomar las riendas de la división.

El último estreno de DC Comics, "Black Adam", protagonizado por Dwayne Johnson y dirigido por el español Jaume Collet-Serra, se estrenó el pasado fin de semana y recaudó 67 millones de dólares en Estados Unidos, a pesar de las críticas negativas.

El filme, cuyo presupuesto estimado ronda los 200 millones de dólares, fue la primera opción en los cines estadounidenses pero su recaudación quedó lejos de otros lanzamientos recientes del mismo género como "Thor: Love and Thunder" (144 millones de dólares) y "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (187 millones de dólares), ambos de Marvel.

Warner Bros., propietario de los derechos de DC Comics, había apostado por el tirón de Johnson, conocido como "The Rock", y el personaje de "Black Adam" para relanzar su franquicia de superhéroes después de la acogida irregular de títulos como "The Suicide Squad", "Justice League" y "Birds of Prey".