SANTO DOMINGO.- "Yo siempre he dicho que los zapatos de mi papá no lo llena nadie", así se expresó Jandy Ventura, hijo del Caballo Mayor, Jhonny Ventura, que aunque hoy se cumple un año de su partida y no está presente físicamente, aún sigue vivo en el corazón del pueblo.

Jandy contó a Noticias SIN que desde su muerte, solo está tratando de ocupar y llenar unos zapatos que Jhonny hizo precisamente para él.

"No va a existir un Johnny Ventura nunca jamás en la República Dominicana, las personas como él no se repiten, podrán venir mejores, algunos que sobre salgan más que él, pero nunca igual".

Al ser cuestionado que como han podido sobrellevar esos 12 meses que el Caballo Mayor no está con ellos, dijo que en ese momento cuando se quedan solos vienen las lágrimas, "vienen los bajones que le da a los seres humanos normalmente, que no son provocandos ni buscados, que le llegan a uno, en mi caso yo me apoyo mucho de mi madre, ella es una mujer muy fuerte, yo converso mucho con ella busco la forma de que ella me ayude a encontrar unas respuestas, algunas de las inquietudes que tengo que me llegan a la mente".

Dijo que la la leyenda del merengue, fue más allá de un artista, era compositor, cantante, escritor, porque escribió dos libros y medio, uno con su autobiografía, otro libro que se llama "Un Merengue Visto por Mi" y un tercer libro que se quedó a media que se llama "En Contacto con Diamantes", los cuales no se han publicado.

Asimismo recalcó que igual Jhonny era locutor, fue abogado, político, y que gracias a Dios nadie puede hoy en día señalarlo con nada mal hecho, que era dominicano y dominicanista sobre todo, y que todo lo que trató de ser en su vida fue a favor y para el bienestar de la República Dominicana.

"Mi papá sobre todo y más que nada fue padre, pero padre no siete días a la semana, sino 24 días a la semana, 32 horas al día, mi papá fue una persona que predicaba con el ejemplo para nosotros, por eso es que es tan difícil para nosotros sus hijos hacer cosas mal hechas porque lo que vimos de él todo el tiempo fue ejemplo de hacer bondades", explicó.

Culminó diciendo que su padre debe de ser recordado con alegría, porque fue una persona que le brindó alegría al mundo entero por más de 65 años,"inclusive el día de la muerte de su madre él estuvo brindándole alegría a la gente".