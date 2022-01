"Nos liberamos el uno al otro para ser lo que estamos aprendiendo a llegar a ser", dijo Momoa

ESTADOS UNIDOS.- Los actores Jason Momoa y Lisa Bonet vuelven a la soltería tras 17 años juntos.

A través de un mensaje de Instagram Momoa indicó que su familia "no es una excepción" a los "tiempos de transformación" que se viven en estos momentos y detalló que, aunque sus caminos en el matrimonio se separen, su amor "continuará y evolucionará".

"Nos liberamos el uno al otro para ser lo que estamos aprendiendo a llegar a ser", dijo Momoa.

Momoa y Bonet se conocieron en 2005, se casaron en 2017 y tienen dos hijos en común.

Bonet había estado casado previamente con el músico Lenny Kravitz y con él tuvo a una hija, la también actriz Zoë Kravitz.

Momoa saltó a la fama por la serie "Game of Thrones" (2011-2019) y en los últimos años ha interpretado a Aquaman en las películas de Warner Bros. sobre DC Comics.

Por su parte, Bonet se hizo famosa con la serie "The Cosby Show" (1984-1992) y también apareció en películas como "Angel Heart" (1987), "Enemy of the State" (1998) o "High Fidelity" (2000).