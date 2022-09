En entrevista comentó que bajo su experiencia, no existe marca o producto que no aplique en sí misma, antes de dedicarle un reels o una story.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Jenly Bouzón es una beauty influencer que ha logrado éxito en las redes sociales generando estrategias comerciales para crecer y cautivar a sus seguidores con contenido ético y responsable.

La publicidad engañosa está prohibida para Jenly Bouzón, una extraordinaria experta en belleza que mide con atención cada publicación que realiza a través de sus plataformas digitales.

En entrevista comentó que bajo su experiencia, no existe marca o producto que no aplique en sí misma, antes de dedicarle un reels o una story.

La pelirroja de origen cubano entiende la posición en la que se encuentra tras ser vista por miles de personas de distintas partes del mundo, pues su pasión por la belleza y el cuidado de la piel lo asume con total delicadeza.

Aunque está expuesta a diferentes opiniones, su idea principal es marcar la diferencia con contenido real, honesto y con total juicio

Primeros pasos de una beauty influencer

Jenly Bouzón no tenía idea que se dedicaría al mundo de las redes sociales o que sería capaz de generar una comunidad de seguidores que admiran su trabajo, siguen sus recomendaciones y respetan su labor; todo esto fue posible, cuando un día se decidió y comenzó a compartir información referente a su rutina de cuidado personal.

Su facilidad para dar sentido a cada información que compartía se hizo cada vez más presente en el mundo digital, en un abrir y cerrar de ojos ya la joven latina tenía una gran cantidad de consultas en su perfil y con el paso del tiempo muchas personas fueron sumándose como seguidores a su cuenta de Instagram @Jenlybouzon.

Su potencial florecía para aquel entonces, en esa oportunidad descubrió que tenía talento para generar contenido y más allá de eso, para ganar confianza entre sus admiradores.

Jenly sabía que trabajar en las plataformas digitales genera competitividad y puede ser complicado si no posees un horizonte bien definido. Para superar las expectativas de sus más de 500 mil followers, la influencer experta en belleza, se armó de valor y buscó diferentes alternativas para interactuar de manera más eficiente con sus seguidores, así como también encontró la forma de ser lo más directa posible para que la información llegara con claridad y total cercanía.

“Comencé compartiendo tips y productos que utilizo en mi día a día, para esa época recuerdo que mencionaba frecuentemente una marca con la que jamás pensé que podía trabajar. Con el paso del tiempo, ese sueño se convirtió en una realidad y tenemos una fascinante comunicación, en ese instante entendí que solo debes asegurarte de hacer lo correcto para que lo indicado te encuentre”.

Lo que no sabías de ser influencer

A pesar de que la vida en las redes sociales por lo general se nota muy maravillosa, en la vida real, resulta ser un poco tormentosa. Jenly Bouzón confiesa que le daba pánico tener que grabarse y hablar sobre distintos temas, gracias a la práctica y al apoyo que le brindan sus seguidores, en la actualidad, se siente más segura y prefiere ofrecer más calidad que cantidad en su contenido.

“Esto es evolucionar en cierto modo, te vuelves más preciso, ágil, certero y así la audiencia crece”.

La experta en belleza Jenly Bouzón deja muy claro que no realiza colaboraciones, ni asociaciones, ni mucho menos publicidad paga, con marcas que no la convencen o en lo personal no le agradan, se considera bastante selectiva y cuidadosa con cada información que comparte en sus redes sociales.