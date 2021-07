En su conversación con el locutor Zane Lowe para la emisora Apple Music 1, la diva del Bronx ha centrado buena parte de su discurso en lo satisfactorio e ilusionante de contar con una 'red de seguridad'

ESTADOS UNIDOS.- Sin hacer referencia expresa a este segundo y emocionante capítulo en su historia de amor con Ben Affleck, la cantante Jennifer López ha querido dejar patente que su nueva etapa sentimental, su esperado regreso a la música de la mano del artista Rauw Alejandro y, por supuesto, el amor y el apoyo que no ha dejado de recibir de sus hijos, familiares y amigos han contribuido notablemente a la situación inmejorable que atraviesa a todos los niveles.

En su conversación con el locutor Zane Lowe para la emisora Apple Music 1, la diva del Bronx ha centrado buena parte de su discurso en lo satisfactorio e ilusionante de contar con una 'red de seguridad' y de afecto que siempre está a su disposición, al igual que ella se desvive por todos aquellos seres queridos que necesitan de su ayuda o respaldo.

"Quiero tener a la gente que se preocupa por mí cerca, porque yo me preocupo mucho por ellos y también les necesito. Cuando llegas a ese punto, te acaba ocurriendo lo más maravilloso del mundo y disfrutas de una felicidad antes desconocida", ha aseverado.

En resumidas cuentas, Jennifer Lopez nunca ha "estado mejor" que ahora, ni siquiera cuando se comprometió con su ex Alex Rodriguez, de quien se separó hace solo unos meses para sorpresa del mundo entero: "Estoy súper feliz. Sé que la gente no ha parado de preguntarse: '¿Pero cómo estará? ¿Estará bien? Y eso es todo, nunca he estado mejor, ha señalado en referencia al impacto mediático de su reconciliación con Ben Affleck.