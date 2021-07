Este lugar donde suelen veranear las estrellas o desconectar del frenético ritmo de la Gran Manzana es el que han elegido Bennifer (así se conoce popularmente a la pareja) para una de las escapadas de este primer verano que vuelven a pasar juntos

ESTADOS UNIDOS.- Durante las primeras semanas, las citas entre Jennifer López y Ben Affleck se produjeron en secreto. La pareja intentaba no ser captada por los flashes y apostaba por mantenerse lejos del foco mediático, pero con el paso de los días se han decantado finalmente por la naturalidad y por mostrar lo felices que son compartiendo nuevamente, casi dos décadas después de protagonizar uno de los romances más recordados de Hollywood y de llegar a estar incluso comprometidos.

Así, este fin de semana han dado un romántico paseo por la costa de Los Hamptons, ubicada en Nueva York, en el que no han parado de dedicarse gestos de amor y complicidad con los que no cabe duda de que esta segunda oportunidad marcha viento en popa y no deja de avanzar a pasos agigantados.

Este lugar donde suelen veranear las estrellas o desconectar del frenético ritmo de la Gran Manzana es el que han elegido Bennifer (así se conoce popularmente a la pareja) para una de las escapadas de este primer verano que vuelven a pasar juntos.

Durante el paseo ambos han charlado animadamente con dos personas que los acompañaban y han caminado en todo momento agarrados. Vestido con sudadera cruda y pantalones color tierra, el protagonista de Pearl Harbor, Argo, Armageddon o La liga de la justicia, entre otras películas, besaba cariñosamente a su pareja en la frente mientras la abrazaba. Por su parte, la artista, que luce un look muy parecido al de su pareja aunque en tonos más claros, agarra al actor del brazo o le acaricia la tripa durante este rato junto al mar.

Además de compartir tiempo juntos, JLo y Ben también organizan planes con sus respectivos hijos para que vayan poco a poco conociéndose. De hecho, horas antes de llegar a Los Hamptons acudían en familia en Los Ángeles a Universal Studios Hollywood, que alberga estudios cinematográficos y un parque temático Precisamente en esta última zona fueron vistos, tal y como publica Page Six, al lado de la entrada a las atracciones ambientadas en Springfield, el famoso barrio de la longeva serie de Los Simpson. Junto a ellos, que lucen sendos looks informales, camina Samuel, que con 9 años es el hijo pequeño del actor, tomando un refresco.

Unos pasos por delante se encuentran los mellizos de Jennifer, Max y Emme (ahora con el pelo con mechas azules), que tienen trece años.

Los planes que hacen, en los que se incluyen salidas a cenar, escapadas románticas e incluso compromisos laborales compartidos, podrían intensificarse si finalmente ella fija su residencia en Los Ángeles. Actualmente la intérprete de canciones como On the floor, Una noche más, Let´s get loud, Ain't Your Mama o El anillo reside en Miami, pero podría cambiar de ciudad para estar más cerca de Ben Affleck.

No en vano, tal y como indican fuentes cercanas a la pareja, ambos van a hacer todo lo posible para que esta vez sí funcione. Recientemente ella era fotografiada con su hija haciendo compras en varias tiendas de muebles, lo que ha hecho pensar que ya están decorando el que será su nuevo hogar. Además, desde su entorno han comentado a People que los mellizos, nacidos de su matrimonio con Marc Anthony, están "de acuerdo con comenzar de nuevo" en California según Hola.