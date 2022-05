En "Take Me Out" se presentan desnudos de varios personajes por lo que se requiere que los asistentes coloquen sus teléfonos móviles en bolsas de fieltro con etiquetas magnéticas de seguridad.

SANTO DOMINGO.- El actor Jesse Williams, que dio vida al doctor Jackson Avery en la popular serie estadounidense "Anatomía de Grey", se ha convertido en tendencia luego que se filtraran una imágenes de su obra en Broadway "Take Me Out" que uno de los asistentes consiguió grabar de una escena donde el actor se ducha completamente desnudo.

Williams, quien personifica a un jugador de béisbol profesional gay, enseña su cuerpo totalmente desnudo sobre el escenario y uno de los espectadores decidió compartirlo con el resto del mundo y a inicios de semana se compartieron en la web vídeos y fotos del actor en el Teatro Hayes.

En "Take Me Out" se presentan desnudos de varios personajes por lo que se requiere que los asistentes coloquen sus teléfonos móviles en bolsas de fieltro con etiquetas magnéticas de seguridad, por lo que la proliferación de las imágenes en Internet no solo constituyen una invasión a la privacidad, sino también ilegales.

Jesse Williams sobre el escensario del Teatro Hayes al terminar 'Take me Out'.

"Todo el mundo lo convierte en un gran problema", dijo Williams en Watch What Happens Live el lunes pasado, cuando el presentador Andy Cohen le preguntó sobre la desnudez en la obra. "Es un cuerpo. Una vez que lo ves, te das cuenta de que es lo que es".

La obra se centra en Darren Lemming, interpretado por Williams, el jardinero central estrella de los Empires que se declara gay ante sus compañeros y tiene que lidiar, no solo con la homofobia, sino también con el racismo y la masculinidad tóxica en el vestuario. Ganó un Tony a la mejor obra durante su presentación original en Broadway en 2003.

Jesse Williams aseguró que estaba "aterrorizado" por el papel y la escena donde muestra su cuerpo desnudos, pero indicó que finalmente lo superó.

"Entonces noté que eso era lo que le pedía a Dios. Le pedí que me aterrorizara", dijo el actor. "Pedí hacer algo que fuera aterrador y desafiante y me hizo ganarlo y me hizo sentir vivo e incómodo".

Williams fue nominado a un Tony precisamente por el papel en este espectáculo.