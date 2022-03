La venezolana asegura que hasta el momento no ha recibido explicación de su cancelación.

Santo Domingo.- Este martes La presentadora venezolana Jessica Pereira confirmó su salida de la plataforma de «Alofoke Radio Show” luego de que el rumor se difundiera por las redes sociales.

La influencer y modelo, a través de un video, explicó el porqué entiende fue cancelada de la plataforma Alofoke Radio Show, donde llevaba varios años laborando.

Pereira quien también labora para medios Telemicro habló del tema mediante un video colgado en su canal de Youtube en el que conjuntamente aseguró que hasta el momento no ha recibido una explicación de la razón por la que se decidió desvincularla.

Jessica Pereira narró que al iniciar en la plataforma de Alofoke cobraba 25 mil pesos como empleada más los ingresos extras por las menciones que realizaba, sin embargo, recientemente se le aumentó su sueldo a 40 mil pesos.

“Yo hasta el día de hoy no he tenido un mensaje de él, nunca me llamó, simple y llanamente me sacó del grupo”, detalló.

La también modelo dice que comenzó a sentir una molestia para con ella y Santiago Matías cuando entrevistó a Anuel AA para su canal de YouTube, y por esa entrevista le llegó la oportunidad de entrevistar al cantante Silvestre Dangond, en ese momento “Alofoke” le externo a Pereira que ella estaba siendo una competencia, aunque nunca subió la entrevista con el colombiano siguió sintiendo un ambiente tenso”, alegó.

Igualmente asumió que fue despedida el pasado sábado 12 de marzo tras ser sacada el grupo de Whatapp de los integrantes del programa, justo al día siguiente de haber entrevistado al artista puertorriqueño Myke Towers en“Sin Tabú”, programa que trasmite mediante su cuenta personal de YouTube.

Jessica terminó su vídeo reconociendo la oportunidad en la plataforma, no obstante dijo que no entiende que pueda ser una amenaza para Santiago Matías, asimismo expresó que continuara con su proyecto.