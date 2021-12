La intérprete de "El Anillo" deslumbró con una melena rosa y, como todo lo que lleva, le queda fenomenal.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La cantante y actriz de 52 años Jennifer López, siempre está arriesgando y sorprendiendo con sus elecciones de vestuario, pero también de estilismo. Y es que no hay nada a lo que no se atreva la Diva del Bronx, que una vez más dejó boquiabiertos a sus fans con un color de pelo que es ideal para rejuvenecer y refrescar nuestra apariencia... ¡el rosa!

Fue su estilista de confianza, Chris Appleton, quien compartió la foto de la cantante con su nueva melena y para acompañar la imagen comentó: "Rosa para hacer guiñar el ojo a los chicos". El resultado es genial y todo apunta a que marcará tendencia para las próximas semanas.

De momento se desconoce si se trata de una peluca o no (aunque todo apunta a que sí), pero lo que es evidente es que le sienta genial y no nos extrañaría nada ver a otras estrellas inspirándose en este look de la diva latina, que una vez más demuestra que no hay nada que no pueda llevar sin que le quede bien.