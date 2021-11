Un film que llegará a la gran pantalla en San Valentín del año que viene y que la neoyorquina está promocionando desde ya. Y claro, no desaprovechó la ocasión de los premios para interpretar el tema ¡vestida de novia!

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La aparición de Jennifer López en unos premios es garantía de espectáculo y derroche de glamour. Y una vez más lo volvió a demostrar en los American Music Awards 2021 (AMAS), que se celebraron este fin de semana en Los Ángeles, y donde la Diva del Bronx volvió a deslumbrar con su actuación musical, pero sobre todo con el estilismo que eligió.

La artista de 52 años se subió al escenario de Microsoft Theatre de Los Ángeles para cantar por primera vez su nueva canción "On my Way", que forma parte de la banda sonora de su próxima película “Marry Me”, en la que también sale el colombiano Maluma y owen Wilson.

Un film que llegará a la gran pantalla en San Valentín del año que viene y que la neoyorquina está promocionando desde ya. Y claro, no desaprovechó la ocasión de los premios para interpretar el tema ¡vestida de novia!