REDACCIÓN.- La cantante Jennifer López ya no quiere tener nada que ver con su expareja, Alex Rodríguez y lo ha dejado claro cuando recientemente eliminó todas las fotografías con su exprometido de sus redes sociales, borrando rastro de que alguna vez existió algo.

Además, US Weekly reporta que ‘Jenny from the block’ se encuentra en reuniones con sus abogados para romper la sociedad comercial que creó con el exbeisbolista.

La ‘Diva del Bronx’ se retira de los negocios que comparte con Alex Rodríguez. De acuerdo al medio estadounidense, JLo está analizando la posibilidad de vender las acciones que le corresponden de sus negocios, o bien, comprar las acciones de ARod. El punto es que cada quien tome su respectivo camino.

“Jennifer ha terminado de tratar con Alex. Se está lavando las manos de él de manera romántica y también como socia de negocios. Su equipo de gestión y sus abogados hablarán con su equipo para arreglar los cabos sueltos. Tendrá que vender su lado de la empresa o comprarlo. A ella no le importa cómo va todo, solo quiere estar libre de los lazos con él. Ella sabe que es justo para Ben”, reveló una fuente cercana a la boricua para el mencionado medio.

Negocios entre A-Rod y JLo

Según reveló la misma López, A-Rod la animó a invertir su dinero, lo que la llevó a consolidarse como la latina más influyente en la industria del entretenimiento.

“Alex me hizo darme cuenta que, como artista, yo era un activo escaso y el mundo de los negocios buscaba personas como nosotros para que pudieran construir negocios de miles de millones de dólares. Me hizo sentir cómoda invirtiendo mi propio dinero en otras empresas y en mí misma”, expresó López para Forbes en diciembre de 2020.

Juntos, la expareja poseían una amplia cartera de bienes raíces y eran inversores en la empresa de cuidado personal, Hims & Hers. Asimismo, lanzaron su aplicación de entrenamiento personal, Fitplan. Por fortuna, la compra de los Mets no se concretó.