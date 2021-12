El artista explicó que durante su presentación recibió una descarga eléctrica de su desfibrilador

SANTO DOMINGO.- El cantante Joe Veras, aclaró en sus redes sociales el incidente de salud que se viralizó en el video donde se veía al bachatero sufrir una descarga electrica o lo que aparentaba un ataque al corazón mientras tocaba en vivo. Tras varias especulaciones, el artista utilizó sus redes para aclarar el hecho y tranquilizar a sus seguidores.

El artista explicó que durante su presentación recibió una descarga eléctrica de su desfibrilador, lo que indicaba que algo no andaba bien en su frecuencia cardiaca, razón, por la que decidió suspender la actividad.

"No fue pre/infato, no fue ataque al corazón, No fue el micrófono, lo que realmente sucedió fue que como todos saben ya hace varios años tengo un desfribilador en mi corazón, el cual regula mi frecuencia Cardiaca, cuando este siente que algo no anda bien emite descargas eléctricas", dijo el cantautor.

“Gracias a todos por sus preocupaciones y por ponerme en sus oraciones, gracias a Dios seguimos aquí vivos y con más fuerza para seguir brindándoles música”, escribió Veras en su cuenta de Instagram.

Veras informó ayer martes que se recupera luego de sufrir una situación de salud mientras amenizaba la fiesta el pasado domingo en el la ciudad de Hazleton, Pensilvania, Estados Unidos.