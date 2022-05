Kate Moss niega en el juicio que Johnny Depp la empujase por las escaleras cuando eran novios

REDACCIÓN.- Kate Mossha testificado en el juicio que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard y ha dejado unas declaraciones que esclarecen qué sucedió realmente el día que sufrió una caída por las escaleras.

Este miércoles llegó el momento en que la modelo Kate Moss ex novia de Jhnny Depp declare y resultó que esta desmintió el rumor al que aludió Amber Heard en su declaración “Nunca me empujó, ni me dio una patada, ni me tiró por ninguna escalera”. La modelo Kate Moss, antigua novia de Johnny Depp, ha sido este miércoles la protagonista del inicio de la sesión del juicio que enfrenta al propio Depp con suexmujer, Amber Heard. Con esa frase, la modelo ha desmentido un rumor al que Heard hizo alusión durante su declaración.

La actriz había aludido a ese rumor para justificar que se abalanzase hacia Depp durante una pelea entre ambos en 2015, cuando su hermana estaba de pie en lo alto de una escalera. “Simplemente, en mi cabeza, pensé al instante en Kate Moss y en las escaleras y me abalancé sobre él”, declaró. “Por primera vez, lo golpeé”, admitió ella.

Moss salió con Depp de 1994 a 1998. Este miércoles ha comparecido en el juicio por teleconferencia y ha dado explicaciones sobre lo que realmente ocurrió. Según su versión, la modelo se resbaló en una escalera y se lesionó la espalda durante unas vacaciones que la pareja pasó en Jamaica. Depp corrió a ayudarla, la llevó a su habitación y después llamó a los médicos. Moss ha declarado desde Inglaterra. Ha sido la primera vez que declaraba en un juicio, según ha afirmado.

https://twitter.com/LawCrimeNetwork/status/1529542556543221760?s=20&t=OhrYepLZkhYJ6dUuuaLqyw

La versión del actor

Los abogados de Depp han llamado a declarar a la modelo como testigo de refutación de lo dicho por la actriz previamente. Después, ha sido el propio actor el que ha subido al estrado y ha sido preguntado al respecto: “La señora Heard tomó esa historia y la convirtió en un incidente muy feo, todo en su mente. Nunca hubo un momento en el que empujara a Kate por ninguna escalera”, ha dicho.

El actor ha señalado que él había salido de su bungaló cuando empezó a llover torrencialmente. “Miré y vi a Kate saliendo, había tres pequeñas escaleras de madera y se resbaló”, ha dicho Depp. “Estaba físicamente dolorida, estaba herida, lloraba, así que corrí y la cogí para asegurarme de que estaba bien. Eso es todo, esa es toda la historia. (...) Nunca había escuchado un rumor de eso antes que a la señora Heard”, ha añadido.

El juicio está ya en la recta final. Se espera que el jueves y el viernes terminen las declaraciones de los testigos y que el mismo viernes las partes hagan sus alegatos finales.

Johnny Depp demandó a Amber Heard por un artículo que publicó en The Washington Post en diciembre de 2018. En él, Heard se definía a sí misma como una figura pública que representa el abuso doméstico, sin citar expresamente a su exmarido. Depp reclama 50 millones de dólares (más de 46 millones de euros) a su exmujer.

La actriz contraatacó con una reclamación de 100 millones de dólares al actor. Ambos creen que sus carreras se vieron perjudicadas por culpa de la otra persona. Eljuicio se celebra en el condado de Fairfax (Virginia) porque es donde están las rotativas del periódico.

Los testimonios del juicio son opuestos. Amber Heard afirma fue maltratada, golpeada y hasta violada con una botella por Depp, que lo niega en redondo y asegura que la verdadera víctima fue él.