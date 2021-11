Además, el videoclip de la estrella dominicana "Entre mar y palmeras" consiguió el Latin Grammy a mejor video musical versión larga.

LAS VEGAS.- El artista Juan Luis Guerra hizo doblete la noche de este jueves en el Latin Grammy, ya que, además del reconocimiento de mejor canción tropical junto a Ricardo Montaner, también obtuvo el premio a mejor arreglo por "Ojalá que llueva café (versión 'Privé')".

Además, el videoclip de la estrella dominicana "Entre mar y palmeras" consiguió el Latin Grammy a mejor video musical versión larga.

Sin embargo, y siguiendo de nuevo las reglas de los Latin Grammy, Juan Luis Guerra no figuraba ahí como uno de los candidatos en ese apartado, que premia a directores y productores de clips y no necesariamente a sus cantantes.

"El madrileño", el exitoso disco del cantante español C. Tangana, triunfó con tres galardones en la pregala de los Latin Grammy, que es la ceremonia previa a la gran velada de la Academia Latina de la Grabación en Las Vegas (EE.UU.).

"El madrileño" se llevó los premios de mejor canción de pop-rock por "Hong Kong", mejor canción alternativa por "Nominao" y mejor ingeniería de grabación.

"Gracias a la Academia por darle un Latin Grammy a un madrileño", dijo C. Tangana sobre el escenario.

Estrictamente y siguiendo qué persona aparecía como candidata en cada categoría (en función de si son, por ejemplo, cantantes o productores), C. Tangana y Jorge Drexler se anotaron dos premios (mejor canción de pop-rock y mejor canción alternativa) mientras que el productor Alizzz ganó esos dos galardones y también el de mejor ingeniería de grabación.

Al margen de tecnicismos, queda claro que el ambicioso proyecto de C. Tangana junto a Alizzz dominó la pregala de los Latin Grammy.

Debido al gran número de categorías que hay en los Latin Grammy, la Academia Latina celebra todos los años un acto más pequeño, al mediodía y solo retransmitido por "streaming", que es donde se dan a conocer la gran mayoría de ganadores.

Los vencedores de los gramófonos dorados más cotizados -incluidos los de disco del año, grabación del año y canción del año- se anunciarán en la gala principal de los Latin Grammy, que es el gran espectáculo televisivo y musical que en EE.UU. emite Univisión.

Junto a C. Tangana y Alizzz, en la ceremonia previa de los galardones también brilló Camilo, que es el máximo nominado en estos Latin Grammy con diez candidaturas.

En la pregala, el cantante colombiano se llevó tres premios: mejor canción pop por "Vida de rico", mejor fusión/interpretación urbana junto a Rauw Alejandro por "Tattoo (remix)", y mejor canción tropical como uno de los numerosos compositores del tema "Dios así lo quiso" que interpretaron Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra.

"'Vida de rico' es una exploración de quién soy, de mi raíz, y les invito a todos a que nos sintamos cada vez más orgullosos de quiénes somos", indicó Camilo en su discurso de agradecimiento.

Otro nombre destacado de la pregala fue el de Vicentico, que logró los premios de mejor álbum de rock ("El pozo brillante") y mejor canción de rock ("Ahora 1").

Por último, en los premios para la música en portugués brillaron el dueto femenino Anavitória, que ganaron la distinción de mejor álbum de pop contemporáneo ("Cor") y también la de mejor canción en lengua portuguesa ("Lisboa").

Los galardones entregados en la pregala de la edición 22 de los Latin Grammy fueron los siguientes:

Mejor canción de pop: Camilo - "Vida de rico".

Mejor arreglo: Juan Luis Guerra - "Ojalá que llueva café (versión 'Privé')".

Mejor álbum de rock: Vicentico - "El pozo brillante".

Mejor canción de rock: Vicentico - "Ahora 1".

Mejor álbum de pop-rock: Juanes - "Origen".

Mejor canción de pop-rock: C. Tangana - "Hong Kong".

Mejor álbum cantautor: Mon Laferte - "Seis".

Mejor álbum instrumental: Toquinho e Yamandu Costa - "Toquinho e Yamandu Costa - Bachianinha, Live At Rio Montreux Jazz Festival".

Mejor álbum folclórico: Petrona Martínez - "Ancestras".

Mejor álbum de tango: Tinto Tango - "Tinto Tango Plays Piazzolla".

Mejor álbum de música flamenca: Pepe de Lucía - "Un nuevo universo".

Mejor álbum de jazz/jazz latino: Iván Melon Lewis - "Voyager".

Mejor álbum de música clásica: Kristhyan Benitez y Jon Feidner - "Latin American Classics".

Mejor obra/composición clásica contemporánea: Roberto Sierra y Manuel Barrueco - "Music From Cuba And Spain, Sierra: Sonata Para Guitarra".

Mejor álbum de música ranchera/mariachi: Vicente Fernández - "A mis 80's".

Mejor álbum de música de banda: Grupo Firme - "Nos divertimos logrando lo imposible".

Mejor álbum de música tejana: El Plan - "Pa' la pista y pa'l pisto, Vol. 2".

Mejor canción regional mexicana: Christian Nodal - "Aquí abajo".

Mejor álbum cristiano (en español): Aroddy - "Ya me vi".

Mejor álbum de música latina para niños: Tu Rockcito y Orquesta Filarmónica De Medellín - "Tu rockcito filarmónico".

Mejor fusión/interpretación urbana: Rauw Alejandro y Camilo - "Tattoo (Remix)".

Mejor canción de rap/hip-hop: Bad Bunny - "Booker T".

Mejor canción urbana: Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky - "Patria y vida".

Mejor álbum de música alternativa: Nathy Peluso - "Calambre".

Mejor canción alternativa: C. Tangana - "Nominao".

Mejor diseño de empaque: Ana González ("Colegas" de Gilberto Santa Rosa).

Mejor ingeniería de grabación para un álbum: "El madrileño" de C. Tangana (nota: C. Tangana no figura como nominado en esta categoría sino su equipo de producción e ingeniería sonora, en el que sí aparece Alizzz).

Productor del año: Édgar Barrera Mejor vídeo musical versión corta: Marc Anthony - "Un amor eterno".

Mejor vídeo musical versión larga: Juan Luis Guerra - "Entre mar y palmeras" (nota: Juan Luis Guerra no figura como nominado en esta categoría sino el equipo que dirigió y produjo el vídeo).

Mejor álbum de salsa: Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta - "Salsa Plus!".

Mejor álbum de cumbia/vallenato: Silvestre Dangond - "Las locuras mías".

Mejor álbum de merengue y/o bachata: Sergio Vargas - "Es merengue, ¿algún problema?

Mejor álbum tropical tradicional: Alain Pérez, Issac Delgado y Orquesta Aragón - "Cha cha chá: Homenaje a lo tradicional".

Mejor álbum tropical contemporáneo: Gloria Estefan - "Brazil305".

Mejor canción tropical: Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra - "Dios así lo quiso".

Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa: Anavitória - "Cor".

Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: A Cor Do Som - "Álbum Rosa".

Mejor álbum de samba/pagode: Paulinho Da Viola - "Sempre se pode sonhar".

Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: Ivete Sangalo - "Arraiá da Veveta".

Mejor álbum música popular brasileira: Zeca Baleiro - "Canções d'além mar".

Mejor álbum de música sertaneja: Chitãozinho e Xororó - "Tempo de romance".

Mejor canción en lengua portuguesa: Anavitória e Lenine - "Lisboa".

Mejor álbum cristiano (en portugués): Anderson Freire - "Seguir teu coração".