A través de un vídeo fue como aseguró que "El problema que yo tengo es que odio las redes sociales, las detesto. O sea, no es que odie las redes sociales porque no odio a la gente, pero odio esas plataformas, lo que significa eso, lo que implica eso, lo que hay que hacer, pero doña Celia (su esposa) ama las redes sociales, mis hijos aman las redes".

Su esposa se defendió y dijo que : "a todo el mundo le encantan las redes, no solo a mí. Les gusta 'chismosear' en las redes".

El intérprete le contestó: "no, a todo el mundo no le encantan, de vez en cuando chismoseo, admito que sí me gusta chismosear, pero no siempre".