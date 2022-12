En épocas de balances, Juanes elige quedarse con la grabación de su nuevo álbum como el momento cumbre de 2022, pese a que aún no lo estrena y apenas dio una primera probada con "Amores prohibidos", una cumbia roquera desvelada hace un mes.

Medellín.- En el "lenguaje del amor" quiere hablar el cantautor colombiano Juanes en su regreso a Medellín, donde se recarga con la energía de sus montañas en la víspera de los dos conciertos que dará junto a la banda Morat, que anticipa serán el "mejor show" en la historia de su carrera.

Ahora que se siente pleno, sin presiones y con la libertad para hacer la música que le gusta, el intérprete de "Nada valgo sin tu amor" y "Fotografía" cierra un año "muy especial" cantando sus éxitos y varios temas de su álbum "Origen" en el estadio Atanasio Girardot, donde estuvo por última vez en 2007 para ver jugar al astro argentino Diego Maradona en un partido de exhibición.

"Es un sueño para mí estar aquí. Es mi ciudad, el lugar donde yo nací, donde crecí. Caminé todas estas calles una y otra vez. Y estar aquí en diciembre con Morat, en el estadio Atanasio Girardot, es demasiado", expresa el artista colombiano en una entrevista con EFE.

Después de sendas giras exitosas por Europa y Latinoamérica con "Origen Tour", Juanes (Medellín, 1972) espera que su gente le dé "vida" a sus canciones al volver a cantar en vivo después de cuatro años de espera y de pasar por reflexiones con la pausa por la pandemia.

"Yo creo que mi cuerpo viaja por todo el mundo, pero mi alma y mi corazón siempre están aquí", dice al estar en casa para presentarse en la noche de este sábado y del domingo ante unas 40.000 personas en un momento muy particular de su carrera.

Y para hacerlo, alista las frases que solo le entienden en su ciudad, porque disfruta usar "el idioma que hablamos aquí", pero al mismo tiempo el cantante señala: "La verdad que el amor es el lenguaje con el que quiero hablar ahora, el lenguaje de las canciones".

Y para entrar en esa sintonía tiene como coequiperos a Morat, grupo con el que comparte cartel por primera vez y con el que estrenó en septiembre el sencillo "506" tras haber hecho ya una primera colaboración en 2017, "Besos en guerra".

Esta exitosa agrupación colombiana de pop, según confiesa lo "inspira". Percibe a sus integrantes como un "ejemplo increíble" porque evocan a las bandas de antes, componen sus canciones y tocan sus instrumentos.

LIBRE Y SIN PERSEGUIR TENDENCIAS

En épocas de balances, Juanes elige quedarse con la grabación de su nuevo álbum como el momento cumbre de 2022, pese a que aún no lo estrena y apenas dio una primera probada con "Amores prohibidos", una cumbia roquera desvelada hace un mes.

"Podría ser el mejor álbum de mi carrera, sin duda. Creo que tiene otro nivel en composición y ejecución. Eso me tiene muy feliz", afirmó el cantautor, quien lanzará ese trabajo discográfico en el primer semestre del próximo año.

Ese tiempo libre que de repente le dio la pandemia, lo aprovechó para estudiar y componer "con mucha calma", por ello no teme decir que tiene "un álbum brutal", construido en una etapa muy especial, al llegar al medio siglo de edad y estar en otra sensibilidad creativa.

"Me tiene muy contento no tener ninguna presión de nada, sino simplemente hacer la música que a mí me gusta, en mis términos, en mis tiempos", cuenta el artista colombiano.

Juanes agrega: en medio de esa libertad "dejé de pensar que tenía que perseguir alguna tendencia o algo, simplemente dije 'voy a hacer la música que yo quiero y punto'; eso notará el público "desde un principio" en su nuevo disco.