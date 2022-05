Raphy Pina acudió a la sala del juez Besosa acompañado de su pareja, la cantante Natti Natasha, y los tres hijos mayores del productor.

REDACCIÓN.- El juez federal Francisco Besosa sentenció a 41 meses (3 años y cinco meses) de prisión al productor musical Raphy Pina Nieves por posesión ilegal de armas de fuego.

El magisrado Besosa tuvo ante su consideración un informe presentencia de la Oficina de Probatoria de Estados Unidos que incluyó un cálculo de 33 a 41 meses de prisión. Mientras, los fiscales presentaron argumentos para “recomendar una sentencia dentro de la variante del rango de sentencia de 46 a 50 meses de prisión”.

Sin embargo, los abogados de Pina Nieves sometieron el pasado jueves un memorial de sentencia en la que solicitaron una condena de libertad condicional por entender que su cliente “tiene mucho que ofrecer a Puerto Rico durante estos tiempos difíciles”, tanto como padre, empresario y “filántropo”.

Pina debe pagar una sanción de 150 mil dólares a su salida de prisión y está sujeto a una probatoria de 3 años. Además, todas sus propiedades están sujetos a registro ante la sospecha de actos delictivos, según el diario puertorriqueño El Nuevo Día.

Raphy Pina acudió a la sala del juez Besosa acompañado de su pareja, la cantante Natti Natasha, y los tres hijos mayores del productor. Al tribunal también llegaron unos 22 familiares y allegados, entre ellos el reguetonero Daddy Yankee, quie le mostró su apoyo incondicional.

Detalles de la audiencia

La vista inició oficialmente a las 9:55 a.m. cuando el juez Besosa llamó a Pina y su abogada, María Domínguez, a decir unas breves palabras antes de ser sentenciado. Domínguez pidió a todos los que le acompañan que se pusieran de pie, incluida la prometida del productor, Natti Natasha.

La abogada de defensa expuso que el historial criminal de Pina no guarda relación con el caso y que no hacía falta que se le sentenciara en exceso a lo que establecen las guías. Recordó, además, que la evidencia no encontró que estaba en posesión física de las armas.

En ese sentido, argumentó que los cargos por los que se halló culpable su cliente no representan un peligro para la comunidad, por lo que recalcó la recomendación de la defensa de no ingresar a Pina Nieves en prisión, sino que se le impusiera una probatoria o que cumpliera con un arresto domiciliario, según detalla el medio boricua El Nuevo Día.

Mientras, Besosa permitió hablar en sala a Susana Pina Gómez, tía del convicto productor: “Raphy no es un peligro para nuestra sociedad, no es un criminal ni un narcotraficante, mucho menos un evasor contributivo como se ha querido hacer ver”.

“Quiero finalizar con la petición a usted juez, que me han hecho sus hijos, Mía, Alberto y Antonio... Le piden que permita la oportunidad de seguir compartiendo con su padre que tanta falta les hace y poder pasar un feliz Día de los padres”, añadió.

Previo a dictar la sentencia, el juez Besosa reconoció que las guías de sentencia no toman en consideración la cantidad de municiones, según ha reconocido el Primer Circuito de Boston y según ha expuesto fiscalía federal. Esto “aumenta la letalidad de las armas de fuego”, leyó en sala, al destacar que las armas fueron adquiridas en el mercado ilegal, años después de su convicción previa por fraude bancario (2016) y después de jurar que no volvería a cometer actos ilegales.

Señaló, además, que también consideró la violencia por armas de fuego en Puerto Rico a la hora de establecer la sentencia, algo que se ha demostrado influye en prevenir esa violencia.