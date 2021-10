El actor, supuestamente, dejó de pagar la pensión de su hijo Matías Gil De Sousa desde hace 13 meses.

REDACCIÓN INTERNCIONAL.- Julián Gil podría estar enfrentando una nueva batalla legal con su ex pareja Marjorie de Sousa después de que se revelara en un programa de espectáculos que él no ha pagado la pensión alimenticia de su hijo Matías Gil Sousa. La suma ascendería a 14 mil dólares ya que el conductor Luis Alfonso Borrego aseguró que la actriz no la ha recibido desde hace 13 meses.

Después de meses de batallas legales y un enfrentamiento mediático por la custodia del hijo de ambos actores, las cosas podrían seguir en el mismo rumbo. Durante una emisión del programa Suelta la Sopa se reveló que a pesar de existir ya acuerdos por escrito, Julián Gil podría no estar cumpliendo con ellos.

" Yo creo que es el error de muchos padres de pronto pensar que como la mamá está bien no hace falta mandar lo que se tiene que mandar. No digo que este sea el caso porque yo me puse en contacto con Julián Gil porque estamos hablando de 14 mil dólares, o sea 13 meses de pensión. O sea que si en esos 13 meses Marjorie no trabaja o no tiene una manera de ingreso ¿entonces Matías no come?”, cuestionó el conductor.

Julián Gil perdió la custodia total de su hijo Matías, dejando a Marjorie de Sousa toda la responsabilidad, pero recibiendo el apoyo económico del actor. Aunque el actor tiene dos hijos más, Julián Jr. y Nicolle, el tema con su hijo Matías podría seguir robando toda la atención y tiempo de su padre.

En meses anteriores parecía que la relación había mejorado, pues después de que la periodista mexicana, Angélica Palacios afirmara que la pareja se distanció cuando Gil descubrió que era víctima de un ritual hecho por Marjorie con diversos objetos, animales y “cosas extrañas’', el actor la defendió.

“Esos no fueron los motivos, tenemos unos motivos como pareja, que incluso nunca han salido a la luz pública, que fueron cosas entre Marjorie y yo, pero tengo que salir a desmentir esto porque es totalmente absurdo”, dijo en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

En ese momento la actriz no se pronunció al respecto pero la guerra de declaraciones en las que destacaron los gastos mensuales de Marjorie de Sousa en México siguió siendo mencionada por el actor.

Lucho Borrego también aseguró que ha intentado entablar una conversación con el actor debido a la gravedad de la acusación:

“Yo me puse en contacto con Julián y yo me imagino que debe tener una explicación para todo esto. Él me dijo que lo hablara con su abogado, el licenciado Ricardo Carmona. Le mandé mensajes para que me contestara porque me imagino que él debe tener ese soporte de que Julián no quiere equivocarse para decir algo que de pronto no sea acertado aunque ya la evidencia no lo está haciendo quedar bien”, finalizó.

Aunque el actor no ha respondido nada de manera pública, la actriz se ha dedicado a compartir en su cuenta de Instagram algunas de las notas donde se aborda su reciente entrega de llaves de la ciudad de Miami por su trabajo contra el cáncer de mama.

De manera reciente la actriz se ha encontrado envuelta en un escándalo con Alicia Machado ya que la ex Miss Universo criticó a Marjorie debido a que no deja que Matías y Gil se puedan ver. Machado aseguró que conoce personalmente al actor y debido a eso tiene una postura a favor de él.

Dentro de las declaraciones también cuestiono el por qué de los 4 años de vida que tiene el hijo de ambos, solo 1 ha estado presente Julián Gil, rematando que Marjorie es una “mala madre”.