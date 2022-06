Resalta lo vibrante que puedes ser cuando sales de tu zona de confort y decides arriesgarte con un excepcional look.

Colombia.- No hay nada mejor que ser tu propia inspiración y que mejor manera de gritarle al mundo que te sientes bien contigo mismo cuando te propones a lucir radiante por dentro y por fuera.

Considera que el outfit perfecto lo creas de acuerdo a tu estilo y la etapa de tu vida en la que te encuentres. Explica que este puede variar en caso de que seas estudiante, así como puede ser distinto cuando te conviertes en madre y totalmente diferente cuando te desempeñas como profesional.

“Tu estilo puede ser el mismo, lo importante es que lo sepas adaptar a cada situación y etapa de tu vida”, sostiene la empresaria colombiana, quien entiende que hay que buscar diseños que se ajusten a la figura y causen el impacto de una figura estilizada.

La empresaria colombiana entiende como crear un look casual con un toque elegante, desde que incursionó en este negocio ha logrado sorprender a su audiencia con outfits totalmente chic y combinados, lo que le ha permitido convertirse en una figura latinoamericana de renombre para la industria de la moda.

Estar en la escena pública hace de esta apasionada de la moda un referente de frescura, elegancia y actualidad. Julieht Valdés se atreve a usar micro tops, de marcar la diferencia con piezas texturizadas y mucho menos de apostar a colores llamativos que aviven completamente su imagen.

La emprendedora de moda colombiana no teme a probar nuevas tonalidades que aporten volumen a la silueta, para ella no existen reglas exactas cuando se trata de reinventar un look. Su buen gusto y excelente visión para los negocios, le abrió las puertas para expandir su proyecto, titulado Dreamer, una marca de ropa que logró su crecimiento internacional, gracias a la disciplina de Julieht Valdés y su esposo, con quien comparte la sociedad de la mencionada marca, que ha participado en relevantes eventos de moda, tales como Magic Las Vegas, Dallas Market Center en Texas y próxima en Colombiamoda 2022.

Bajo el lema “Atrévete a soñar” la colombiana invita buscar los novedosos diseños que comparte a través de su cuenta @juliehtvaldes en la red social Instagram.