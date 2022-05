La comunicadora refirió que ya tiene planificado lo que quiere y está trabajando en la producción.

SANTO DOMINGO.- La comunicadora Karen Yapoort manifestó que regresa a la televisión dado que “la gente la necesita”.

Luego de casi cinco años fuera de los medios de comunicación, la expresentadora de “Vale por tres” aseguró que el pueblo pide su regreso “y ya la gente no me da más chance, ya la gente necesita que vuelva”, manifestó

“La Yapoort” refirió que ella y su esposo, el pelotero Edwin Encarnación, hicieron un acuerdo antes de casarse, en el que establecieron que ella iba a dejar los medios por un tiempo para dedicarse a formar su familia hasta que él dejara de jugar beisbol y ese momento ha llegado.

“Cuando mi esposo ya decida que no va a jugar mucho más, entonces ahí ya me toca a mí y pues, se ha dado el caso que mi esposo me dijo: “Mira, amor, ya yo no juego más” y le digo “pues, me toca a mí'”, dijo la pelirroja.

Yapoort contrajo nupcias en 2017 con Edwin Encarnación, y salió del programa televisivo “Vale por tres” en ese mismo año.

La comunicadora refirió que ya tiene planificado lo que quiere y está trabajando en la producción. Pese a que no especificó el tipo de proyecto con el que retornará a la TV, informó que pronto anunciará posibles fechas.

Karen ofrecio estas declraciones en el programa especial “Con Jatnna y Pamela todo un show”.