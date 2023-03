"La ruptura me hizo darme cuenta de que por dentro estaba completamente desestabilizada y de mi nivel de dependencia. Al terminarse la relación, sentí que ya no podía hacer nada y estuve un montón de tiempo devaluándome. Creía que todas las cosas que me estaban pasando en mi carrera no me las merecía”

Redacción. - En una entrevista para el medio español El País, Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, habló como nunca de sus procesos creativos y cómo se percibe ene l amor.

La cantante de 32 años triunfa en las plataformas digitales por la colaboración con su colega y paisana Shakira, con ‘TQG’ (Te quedé grande), una pieza donde echan el resto frente a la traición de sus exparejas, Anuel AA y Gerard Piqué.

“Opino que también le tengo más miedo al matrimonio que a la muerte”, concuerda en una entrevista a El País haciendo referencia a unas palabras que la ex de Gerard Piqué le dijo en una charla a Gabriel García Márquez en 1999.

Sobre su colaboración con la cantante, que se encuentra entre una de las tres que únicamente ha hecho con mujeres la intérprete de ‘Pies descalzos’ (Beyoncé en 2006, Rihanna en 2014 y Karol G en 2023), dice que todavía no se lo cree. “Yo durante mucho tiempo estuve preguntándome si sería tan talentosa como este o como aquella”.

“Sé que hay gente que canta mejor que yo, que baila mejor que yo, que son mejores performers que yo, pero el talento que yo tenía lo he disciplinado demasiado. He trabajado demasiado para lograr las cosas que he logrado, y, cuando las veo, me cuesta saber que es una realidad, pero me las disfruto, porque sé cuánto me ha costado”, agrega la artista, quien dice que, de no haberse dedicado a la música, hubiera sido “motocrossista profesional”.

“Me encanta desde niña”, dice sobre esa profesión frustrada. Aunque no cierra la puerta: “No me veo en esto toda la vida. Cinco años, sí, por lo menos, pero quedarse en esto sería monótono”.

En la entrevista habló de su situación personal, tras su desamor con el rapero puertorriqueño Anuel AA. “La ruptura me hizo darme cuenta de que por dentro estaba completamente desestabilizada y de mi nivel de dependencia. Al terminarse la relación, sentí que ya no podía hacer nada y estuve un montón de tiempo devaluándome. Creía que todas las cosas que me estaban pasando en mi carrera no me las merecía”.

“Fue horrible. Mi anterior álbum, KG0516, estaba teniendo un éxito increíble y yo no lo quería celebrar. Ya no me gustaba lo que hacía, no me gustaba lo que veía físicamente. Estaba vulnerable y los ataques cibernéticos de la gente se volvían más duros. Todo me afectaba demasiado”, explica.

“Llegué a un punto donde no quería nada. Un amor te puede hacer sentir la persona más feliz del mundo, pero un desamor en serio te puede destruir la vida. Si uno no tiene la fuerza interna suficiente, un desamor te puede confundir a tal punto que se te desmorone la carrera, la personalidad, la autoestima. A mí me pasó eso. Por eso para mí significa todo que otras personas puedan sanar con mis canciones”, añade sobre el poder de sus temas sobre otras mujeres que han sufrido algo similar.