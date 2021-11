La colombiana iniciará las grabaciones para una serie de la plataforma digital de Netflix y en el mes de enero será cuando anuncie el papel que interpretará, aunque de entrada aclaró que no es sobre su vida.

REDACCIÓN.- La intérprete colombiana Karol G, ganadora como «Mejor Interpretación de Reggaetón», en los Latín Grammy 2021 reveló recientemente su gran salto a la actuación.

«Voy a actuar, tengo una sorpresa para mi gente en enero, voy a empezar a filmar una serie para Netflix, no se trata de mi vida, es actuar; tengo un personaje, así que me estoy preparando para eso”, dijo Karol en entrevista para el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Karol no reveló el nombre de la producción ni en que se basa la historia, pero desde ya sus millones de fanáticos esperan con ansias su gran debut en el cine.