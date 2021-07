Hasta ahora ninguno de los dos ha comentado nada sobre una posible reconciliación en sus redes sociales

ESTADOS UNIDOS.- Según reportó la periodista Tanya Charry en El gordo y la flaca (Univisión) los cantantes fueron vistos la noche del 30 de junio juntos y muy cariñosos en un restaurante en Miami. Fueron vistos compartiendo en plan romántico en Papi Steak en Miami Beach, asegura Charry. Si bien estaban con un grupo de amigos, fueron vistos besándose en público sin esconderse.

Según ella, esta no es la primera vez que los reggaetoneros —quienes anunciaron el fin de su compromiso en abril después de tres años de relación— pasan tiempo juntos después de su ruptura. Charry asegura que Karol G y Anuel están intentando volver a ser una pareja.

"Se estaban dando besos, apapachos", dijo Charry en el programa. "Estaban felices". La reportera añadió: "Ellos de vez en cuando se ven, para conversar a ver si vuelven".

Tanya Charry informó en el mismo programa en otra ocasión que Anuel llevaba tiempo tratando de volver a conquistar el corazón de Karol G. "Es Anuel el que en estos momentos le está insistiendo a Karol G volver. Ella, aparentemente, según me dice mi ejército de informantes, no está dispuesta a regresar a esta relación", afirmó Charry en El gordo y la flaca (Univisión). "Parece que el hecho de que estuvieran trabajando juntos, haciendo tantas cosas juntos, pues no fue favorable para la relación".

Hasta ahora ninguno de los dos ha comentado nada sobre una posible reconciliación en sus redes sociales. Karol G solo ha compartido fotos sola anunciando que volverá muy pronto a los escenarios este año. Por su parte, Anuel AA publicó un video promocionando su nueva colección de ropa para Ethika.

El tiempo dirá si los cantantes vuelven a ser una pareja oficial en Instagram y si llegan al altar. Sus fanáticos están emocionados y esperanzados de que los intérpretes de "Secreto" puedan tener un final feliz.