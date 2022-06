La instagramer que cuenta con más de 7 millones de seguidores en donde interactúa con los mismos a través de su extrovertido y variado contenido.

REDACCIÓN.- La influencer de origen dominicano Carol Acosta, mejor conocida como @Killadamente, decidió apartarse del mundo de las drogas y para seguir los pasos del señor Dios. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje:

¨No soy religiosa, solo quiero compartir con ustedes que tuve un encuentro con Dios hace un mes y he llorado y sido más feliz que jamás en mi vida. He perdido a más de la mitad de mis amigos y ya no me gusta usar drogas ni hacer cosas que ofenden a Dios¨, ¨Me arrepentí, morí, volví a nacer...¨, afirmó.

La instagramer que cuenta con más de 7 millones de seguidores en donde interactúa con los mismos a través de su extrovertido y variado contenido.

La dominicana había dado a conocer el pasado sábado 4 de junio las razones de haber durado tanto tiempo sin subir contenido a en su cuenta, revelando que posterior a tener su criatura, padeció depresión pos parto, llegando a visitar especialistas en elárea depsiquiatría, paracontrarrestar sucondición, hasta el punto de usar antidepresivos de los cuales según la joven se volvió adicta.

“Resumen de todo lo que ha pasado y porque deje de grabar 🥺🥲 tengo 2 semanas llorando y ahora q me siento mejor se que le debo una explicación ♥ Dios es REAl 🙏🏽 los amo mucho y espero que puedan entenderme” fue lo que plasmo junto a un video explicando parte de su situación.

Killadamente, detalló que posterior a tener su segundo hijo se complicó más su cuadro depresivo, hasta llegar al punto de casi llegar a la muerte.

Igualmente la joven expresó que hace unos tres meses conoció de la palabra de Dios, así lo dijo en un primer video , donde visiblemente emotiva explica parte de las razones de su ausencia y su odisea ante la depresión.