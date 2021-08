El deseo de Kylie de ampliar la familia ha sido uno de sus mantras en numerosas entrevistas. La joven empresaria siempre ha dicho a los medios que piensa en la maternidad con frecuencia.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El pasado 11 de agosto Kylie Jenner cumplió 24 años en una fiesta íntima en la que la pequeña del clan decoró con velas y luces blancas la piscina de su residencia y en donde no faltaron lujosos platos y un delicioso cóctel. Aún no se conocía la noticia, pero la celebración era doble: la empresaria está embarazada de su segundo hijo con el rapero Travis Scott. Fuentes cercanas han confirmado a People que la hermana menor de Kim Kardashian cumplirá su deseo de volver a ser madre. "No puedo esperar a tener más bebés", dijo ella a uno de sus seguidores tras declarar en enero de 2020 que estaba preparada para tener al menos cuatro niños, aunque todavía no tenía planes concretos. Hace algunos meses durante un directo aseguró que quería ¡siete! Pero añadió que "el embarazo no es una broma, es algo serio y difícil". Tras sus palabras, parece que la posible reconciliación con su pareja hace unas semanas también ha sido decisiva para que tomaran la determinación de volver a ser padres.

El deseo de Kylie de ampliar la familia ha sido uno de sus mantras en numerosas entrevistas. La joven empresaria siempre ha dicho a los medios que piensa en la maternidad con frecuencia. De hecho, la influencer ha segurado que continúa formándose a diario para ser madre. "Leo libros, sigo muchas cuentas sobre el tema en redes sociales. Estoy tratando de aprender la mejor manera de criar a mis hijos. Pero creo que cada niño es diferente, así que tienes que hacer lo que creas que es mejor para ellos", explicó en un vídeo para Youtube.

En 2019 Travis y Kylie decidieron poner fin a su relación, un año después de ser padres. Desde entonces, la celebrity ha estado totalmente volcada en el cuidado de su pequeña Stormi, que ya tiene tres años. Eso sí, durante este impás no dejaron de tener contacto por el bien de su niña, que siempre ha sido lo más importante para ellos. "Tenemos una relación muy buena", dijo la empresaria en una entrevista a Harper's Bazaar en marzo de 2020, asegurando que: "Amamos a Stormi y queremos lo mejor para ella".

Los más allegados a Kylie siempre han dicho que nunca cerró la puerta a una posible reconciliación y, ahora que han pasado dos años, ha decidido darle una segunda oportunidad. Así, ambos están dispuestos a intentar que lo suyo funcione, pero con una condición. Fuentes cercanas a la pareja contaron al portal de noticias TMZ que ahora tienen una relación abierta y son libres de salir con otras personas. El rapero ha estado disfrutando de su vida de soltero y todo lo que conlleva, sin embargo, sus más allegados afirman que ha echado de menos a Kylie y que por eso estaba dispuesto a ampliar la familia.