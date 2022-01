"Sin duda, eres el mejor hombre del mundo. ¡Emmy y Timmy dijeron que ya era hora de que mamá y papá se comprometieran!", escribió en su instagram.

Estados Unidos.- La actriz Lana Condor se compromete con su novio de 6 años, el actor y músico Anthony De La Torre. A través de sus redes sociales dio a conocer la noticia.

La actriz conocida por la película “A todos los chicos de los que me enamoré”, confirmó en su cuenta de Instagram que tomó la decisión de decir sí acepto, "decir sí fue la decisión más fácil que he tomado", relató. "Me considero la mujer absolutamente más afortunada de vivir en tu esfera", continuó la famosa de 24 años.

El anillo fue diseñado por el novio junto con la joyería Paris Jewelers, de Canadá. Trabajó de la mano de una artista vietnamita, un detalle importante pues Lana y su hermano fueron adoptados de Vietnam.

“El hecho de que supiera lo importante que era para mí que colaborara con una empresa vietnamita para ayudar a diseñar mi anillo es un testimonio de lo verdaderamente atento que es siempre”, expresó la actriz.

Condor y De la Torre se conocieron en un evento para nominados a los premios Emmy, en 2015. Anthony se presentó y le dijo que quería hacer una amiga. La actriz describe el momento como sacado de una canción de Taylor Swift.