Teniendo en cuenta que Halsey se define como una persona no binaria, es más que probable que la ausencia de ese dato concreto sobre el sexo de la criatura, en el mensaje con el que ha anunciado el nacimiento en sus redes sociales, sea intencional. Lo cierto es que para los dos enamorados, así como para sus amigos y familiares, lo más importante y lo único que resulta esencial es que su bebé se encuentra en perfectas condiciones tras un parto bastante "extraño".

"Gratitud. Por el parto más eufórico y extraño. Suministrado por el amor. Ender Ridley Aydin 14/7/2021", ha escrito Halsey con sentido del humor en su cuenta de Instagram, etiquetando en su publicación al padre de la criatura, quien ha preferido dejar que fuera su pareja quien se expresara sobre su debut en la paternidad.

La llegada al mundo de su primer retoño se enmarca además en la recta final de la emocionante espera que conducirá a la publicación de su nuevo trabajo discográfico 'If I Can't Have Love, I Want Power', en cuya portada aparece Halsey con un pecho al descubierto para, en sus propias palabras, terminar con el "estigma" que parece someter al busto femenino y al deseo de muchas madres de poder dar de mamar a sus bebés abiertamente y cuando los pequeños lo requieran.