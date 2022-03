Will y Jada Smith han evitado pronunciarse sobre las ácidas burlas de Chris Rock no solo en ceremonias oficiales, sino también en presentaciones que ha hecho por todo EEUU.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Todo empezó en 2016 cuando Chris Rock fue elegido como presentador oficial de los Oscar, una ceremonia que se realizó en medio de protestas de actores de raza negra, quienes decidieron boicotear la premiación calificada por muchos como la edición más blanca.

Will Smith y su mujer Jada Pinkett Smith encabezaron las protestas y boicoteos del evento y no acudieron como forma de protesta, porque ningún intérprete negro fue nominado a los importantes galardones.

Esta situación no pasó desapercibido en la gala, donde Chris Rock, decidió incluir algunas referencias en su monólogo, que para muchos resultó insultante, sobre todo por burlarse de la protesta de los actores de color, que llevaban años luchando por tener el reconocimiento de la Academia.

“¿Qué ha pasado este año? La gente se volvió loca. Spike [Lee] se volvió loco. Jada se volvió loca. Will se volvió loco. ¡Todo el mundo se volvió loco! Jada dijo que no venía. Pensé, ‘¿ella no está en una serie de televisión?’. ¿Jada va a boicotear los Oscar? Jada boicoteando los Oscars es como si yo boicotease los calzones de Rihanna. Además, no estaba invitado”, decía el cómico y actor.

“Su hombre, Will, no fue nominado por ‘La verdad oculta’. Lo entiendo. Te vuelves loco por eso. No es justo que Will actuara tan bien y no consiguiera una nominación, pero, ¡tampoco es justo que a Will se le pague 20 millones de dólares por hacer Wild Wild West!”, se burló.

El también protagonista de la película ‘En busca de la felicidad’ no tomó importancia a lo dicho por Rock, pero su esposa Jada sí respondió.

“Son gajes del oficio. Hay muchas cosas que tenemos que aguantar, hay muchas cosas en nuestro mundo en estos momentos. Tenemos que seguir adelante”, dijo la esposa de Smith en su momento.

Posteriormente, Will y Jada Smith han evitado pronunciarse sobre las ácidas burlas de Chris no solo en ceremonias oficiales, sino también en presentaciones que el humorista ha hecho por todo Estados Unidos. Incluso, en Hollywood es conocido que ambos evitan encontrarse y ni siquiera se saludan.

En 2018, Chris publicó un comentario controvertido sobre el actor en las redes sociales burlándose de su matrimonio anterior.

Will había publicado una foto deseándole a su ex esposa Sheree Zampino un muy feliz cumpleaños, y Chris publicó un comentario que se volvió viral.

‘Feliz cumpleaños, @shereezampino. #BestBabyMamaEver! :-) Te amo, Ree-Ree’, escribió Will Smith junto a una foto de Sheree y su hijo Trey.

Chris Rock luego comentó: “Wow. Tienes una esposa muy comprensiva”. Sheree luego respondió a ese comentario: ‘No odies’.

El 27 de marzo de 2022, Will Smith empañó lo que hubiera sido una noche perfecta tras obtener el Oscar a mejor actor por su papel en la película “Rey Richard: una familia ganadora”.

El artista minutos antes de consagrarse en la gala de premiación protagonizó un vergonzoso momento al darle una bofetada al humorista Chris Rock, quien osó burlarse de la alopecia de su esposa Jada Pinkett-Smith.

El espectáculo en los Oscar transcurría con mucha tranquilidad cuando Chris Rock, quien debía presentar el galardón a Mejor documental, dijo una broma sobre la esposa de Will Smith comparando su cabeza sin cabello (por la alopecia) con la de la protagonista de la cinta G.I. Jane; una soldado de cabellera rapada.

En redes sociales las opiniones estaban divididas. Algunos apoyaban a Will Smith por defender a su esposa de las burlas sobre su alopecia, mientras otros lo tildaron de exagerado y que no debió hacer eso ante millones de espectadores.