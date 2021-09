“He recibido también mensajes de mis ex que saben la gran mujer que yo soy y como cuido mis límites y saben que si eso paso, paso por accidente y yo espero que el que sintió herido en algún momento pueda entenderlo” Dijo Yamery.

SANTO DOMINGO.-Luego de la controversia que ha provocado en las redes sociales la filtración de videos provocativos de la artista urbana Yameiry Infante Honoret mejor conocida como La Materialista, expresó este sábado en un programa de televisión que no eliminará su cuenta de OnlyFans con solo 4 días de creada y agradece a sus seguidores de esa red social los mensajes positivos que le envían.

“He recibido también mensajes de mis ex que saben la gran mujer que yo soy y cómo cuido mis límites y saben que si eso paso, paso por accidente y yo espero que el que se sintió herido en algún momento pueda entenderlo” dijo Yameiry.

La cantante urbana pidió perdón a las personas que la siguen e indicó que esta situación no va hacer que pierda su valor como mujer, así mismo aclaró que trata de proyectar amor, alegría y paz.

Declaró también que “Con 12 años de carrera, yo he hecho cosas súper sexy y creo nunca he tenido que hacer algo así, he tenido momentos de baja y ni recurrí a nada parecido”