Centrándose en la actuación, Lisandra casi nunca trabajó con producciones cubanas, pues tuvo muchos problemas en el país. Estos problemas fueron básicamente el poco –o ningún– apoyo que recibió y los problemas de pago.

REDACCIÓN.- La actriz cubana Lisandra Delgado es referencia de perseverancia y esfuerzo. La artista ha sabido sobrellevar los obstáculos que se le han presentado para ir detrás de sus sueños, cuya constancia la han llevado a participar en producciones cinematográficas, videos musicales y comerciales internacionales.

Delgado es comúnmente conocida por su participación en Fast & Furious 8, siendo la única cubana de la cinta con tres escenas; una de ellas de diálogo directo con Vin Diesel. Otra de sus participaciones destacadas fue en la producción americana Papa: Hemingway en Cuba.

La joven cubana siempre tuvo afinidad por el mundo artístico. Desde pequeña estaba inmersa en círculos del ballet, baile contemporáneo y baile español. También participó en gimnasia rítmica, por lo que a sus 15 años se le presentó la oportunidad de participar en un concurso de modelaje.

Lisandra proviene de una familia humilde, así que en esa época no tenía casi ropa, pero a pesar de todo pudo ganar el gran premio. A partir de allí, empezó a tomar clases de modelaje en la agencia cubana Actuar, bajo la dirección de Libia Batista.

Participaciones internacionales de Lisandra Delgado y sucesos relacionados

Lisandra tuvo su primera incursión en la actuación en la película Papa: Hemingway en Cuba, la cual estaba inspirada en la vida de dicho escritor. Esto fue lo que le hizo descubrir su pasión por la actuación y tomar clases de teatro, así como presentarse en diferentes audiciones.

Su esfuerzo le permitió participar en la película francesa Cabeza Madre y en una producción italiana llamada Questo non e un paese per giovani. Además, ha estado en diversos videos musicales con artistas como Enrique Iglesias, Gente de Zona y el más reciente (2022), “Viendo el techo” de Jay Wheeler.

Igualmente, ha participado en múltiples comerciales internacionales desde que tenía 15 años, así que son muchas las marcas con las que ha colaborado. Entre ellas destacan la marca alemana Lambert y las marcas cubanas Bucanero, Nestlé, Cristal, Campismo, entre otras. Asimismo, estuvo en el reality show 'Por Amor o Por Dinero' de Telemundo.

Centrándose en la actuación, Lisandra casi nunca trabajó con producciones cubanas, pues tuvo muchos problemas en el país. Estos problemas fueron básicamente el poco –o ningún– apoyo que recibió y los problemas de pago.

Durante su participación en Fast & Furious 8, Lisandra Delgado no recibió su salario completo ni tampoco el porcentaje de taquilla que le correspondía como actriz. Asimismo, Lisandra comentó que fue lamentable para ella y su carrera no poder asistir a la premier en LA porque no le entregaron la invitación que Universal le envió.

Por otro lado, Delgado fue invitada a representar a Cuba en el Miss Grand Internacional, pero nadie en su país la apoyó. A pesar de ello, decidió ir por sus propios medios y actualmente mantiene su título como la única cubana en 50 años que viviendo en la isla participó en un concurso internacional de belleza.

Nuevos inicios y una empresa propia

A raíz de los inconvenientes que tuvo, decidió mudarse a Madrid. Allí tanto Universal como Netflix reconocieron su talento, lo que le dio el impulso para seguir tocando puertas y derrumbarlas si es posible. Tiempo después se mudó a Estados Unidos (Miami) y recién llegada desfiló en la Fashion Week para Sonja Morgan.

Lisandra Delgado con residencia actual en Miami fundó su propia empresa de representación artística, Multitalents Agency, con la que aspira ayudar a los nuevos talentos y cubanos que lleguen a Estados Unidos. Además, en 2022 quiere enfocarse en la actuación y probarse en la comedia.