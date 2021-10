Al definir lo que para ella es una mujer perra, dijo: “Una mujer es bien perra porque lleva el pan a su casa, porque educa bien a sus hijos, porque es una mujer que se honra trabajando. Esto es diferente, es simplemente la interpretación de lo que yo estoy dando".

SANTO DOMINGO.- Que la rapera dominicana Tokisha tenga que salir en defensa de su música parece que se está convirtiendo en algo normal en su diario vivir.

Y es que el tema “Perra” grabado por la controversial rapera junto al cantante urbano J Balvin ha removido las aguas nuevamente y se ha convertido en el centro de debate desde República Dominicana, Colombia y hasta llegar a la madre del colombiano, quien se cuestionó: "¿Dónde está el Josesito que yo conozco?".

Adjetivos como “machista” y “sexista” han sido solo algunas de las palabras utilizadas por personas de diferentes sectores para referirse a la producción. No obstante, Tokisha ha salido –como siempre- a dar la cara por su música y ha dicho en una emisora colombiana que no entiende los ataques hacia J Balvin, ya que el artista respetó su arte y se involucró en su mundo.

Afirmó que “Yo soy mujer y siempre me he expresado así... He conocido mujeres que son más privadas con su sexualidad, más serias, que se han acercado a mí en el transcurso de mi vida, desde antes de ser conocida, y me han dicho: ‘a mí me gustaría ser perra, así como tú'. La mujer en lo profundo quiere sentirse perra, sensual. Cada mujer es diferente y se siente perra de una forma distinta”.

Al definir lo que para ella es una mujer perra, dijo: “Una mujer es bien perra porque lleva el pan a su casa, porque educa bien a sus hijos, porque es una mujer que se honra trabajando. Esto es diferente, es simplemente la interpretación de lo que yo estoy dando. Yo soy un artista y expreso lo que siento, lo que fantaseo. Siempre va a haber una crítica positiva, negativa. Yo expreso lo que ya existe”.

Hace varios días trascendió la noticia de que el vídeo (que simula a hombres y mujeres ser perros amarrados con cadenas) de la canción había sido borrado de Youtube por el propio J Balvin y frente a eso la dominicana afirmó que no recibió una notificación ni sabe qué pasó con el vídeo en la plataforma.

“No sé qué pasó con el vídeo. No tuve una explicación directa, tampoco pregunté porque entiendo lo que está pasando. Pero la música ya está allí, la música ya la sintieron, se la gozaron y la van a seguir gozando. La música no muere”, explicó.

Cabe destacar que la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, emitió un comunicado en el que expresó su desaprobación y disgusto, dijo además que el audiovisual como promueve la violencia contra la mujer y contiene expresiones sexistas, racistas y machistas.

En el comunicado Ramírez dice que rechazan que se presenten mujeres con orejas de perro y específicamente que Balvin aparezca en el vídeo con dos mujeres presentadas como perro con cadenas en el cuello y arrastradas como animales o esclavas.