Los Ángeles .- "Utama", una coproducción de Bolivia, Uruguay y Francia rodada en quechua y español, ganó este viernes el premio del jurado en la sección internacional del Festival de Sundance, el certamen más importante del cine independiente.

La película, dirigida por el boliviano Alejandro Loayza, no se basa en hechos reales pero ofrece una profunda reflexión sobre la globalización y las consecuencias de la crisis climática en comunidades indígenas como la quechua.

"Quería mostrar una realidad que está muy cerca de las ciudades. (...) Ya hay compatriotas que han tenido que dejar sus hogares por el cambio climático", explicó Loayza en una entrevista con Efe tras el primer pase de la cinta, una de las tres propuestas en español que compitieron en la sección internacional de Sundance.

"Utama" narra los esfuerzos para hacer frente a la sequía de una pareja indígena, interpretada por José Calcina y Luisa Quispe, casados en la vida real y sin ninguna experiencia previa ante las cámaras.

"No estaban interesados en salir en la película, los convencí mediante su sobrino. Actúan con naturalidad y sentimiento porque empatizan realmente con la historia", detalló el cineasta.

Ante el aumento de contagios de coronavirus en EE.UU., los organizadores de Sundance tuvieron que anular la edición física del festival en Park City (Utah) para celebrar un certamen digital que, tras una semana de proyecciones por internet, dio a conocer su palmarés este viernes a través de las redes sociales.

En el apartado de ficción internacional, además de "Utama", la finlandesa "Girl Picture" se llevó el premio de la audiencia. Asimismo, la actriz Teresa Sánchez triunfó en el apartado de interpretación por su papel en el filme mexicano "Dos Estaciones".

Por su parte, los documentales "All That Breathes" (India) y "The Territory" (Brasil) ganaron el premio del jurado y de la audiencia, respectivamente, con dos historias sobre los efectos del cambio climático.

Finalmente, en la competición estadounidense, "Nanny", un drama sobre la inmigración, se impuso con el premio del jurado a la gran favorita de esta edición: la carismática "Cha Cha Real Smooth".

Aun así, "Cha Cha Real Smooth" se coronó con el premio de la audiencia y además logró uno de los contratos de distribución más jugosos de toda la edición, pues Apple ha desembolsado 15 millones de dólares para incluir esta cinta en el catálogo de Apple TV+, que promete ser uno de los platos fuertes de la próxima temporada.

El gigante tecnológico ya pagó 25 millones por la ganadora del año pasado en Sundance, la amable "Coda", que ahora suena como una de las favoritas para hacerse con una nominación en los Óscar el próximo 8 de febrero.

Finalmente, "Navalny", un documental inédito sobre el opositor ruso Alexéi Nalvani que Sundance incluyó en su programación a última hora, se hizo con el título de Favorita del Festival (Festival Favorite Award) al congregar el mayor número de votos del público en todas las secciones.

Fundado por Robert Redford en 1981, Sundance es la meca del cine "indie" y el sueño de los jóvenes cineastas que quieren abrirse paso en la industria audiovisual.

Así lo atestiguó la selección de este año. El 42 % de los cineastas que participaron en el festival fueron debutantes y el 91 % de las películas que forman parte del programa celebraron su estreno mundial.