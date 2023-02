Rosalía se declaró "emocionada" por esta experiencia nueva en su carrera

Madrid.- En alianza con una conocida marca de refrescos, Rosalía lanzó su propio sabor de bebida de cola, "inspirado en el poder de transformación que la música tiene en nuestras vidas", así como en la capacidad de esta cantante española para "desafiar los géneros establecidos".

La artista diseñó incluso el envase de este sabor personalizado con "dibujos y colores vibrantes", que expresan las sensaciones que le provocó la primera vez que lo probó, según un comunicado de Coca-Cola publicado este viernes.

Rosalía se declaró "emocionada" por esta experiencia nueva en su carrera, para la que, además, compuso su reciente tema "LLYLM" ("Lie like you love me"), que en poco más de dos semanas desde su publicación acumula 27 millones de reproducciones en Spotify.

De hecho, la canción suena en el vídeo principal de la campaña, protagonizado por la artista, que en España podrá verse desde hoy.

Como complemento, a través de un código QR de la lata del refresco, se podrá acceder a un espacio con contenidos tales como lo que sucedía entre bastidores durante la grabación del mencionado sencillo, así como la oportunidad de pujar por objetos autografiados: un casco, un traje de la gira "Motomami" o un póster en una subasta.

Los beneficios generados por esta subasta irán destinados a la Fundación Antonio Gala (lleva el nombre de un conocido escritor español), elegida por Rosalía y que concede becas de residencia a jóvenes creadores.