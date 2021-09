David Yates ha vuelto ha dirigir el filme, en el que también repetirán David Heyman, J.K. Rowling y Steve Kloves como productores.

LOS ÁNGELES.- La franquicia "Fantastic Beasts", derivada del universo Harry Potter, estrenará su tercera entrega el 15 de abril de 2022 bajo el título "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" y con el mismo reparto de las anteriores películas.

El estudio Warner Bros adelantó este miércoles la fecha de estreno de la nueva cinta, anteriormente prevista para julio de 2022, tras un año de rodaje en Río de Janeiro (Brasil), ciudad escogida como escenario de la nueva trama después de que la primera visitara Nueva York y la segunda París.

Esta franquicia derivada de "Harry Potter" ha resultado en un éxito económico para Warner Bros., pues las dos primeras películas, "Fantastic Beasts and Where to Find Them" (2016) y "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" (2018), recaudaron más de 1.500 millones de dólares en todo el mundo.

En la última cinta, los protagonistas, liderados por el experto en criaturas mágicas Newt Scamander (Eddie Redmayne), debían hacer frente al poderoso mago Gellert Grindelwald (Johnny Depp), cuyo objetivo era dominar la Tierra.

El argumento contó con numerosos guiños a los fanáticos de Potter, incluido el regreso a la escuela Hogwarts, con Jude Law, Katherine Waterston, Ezra Miller y Zoe Kravitz en el reparto.

"Creo que la primera parte era muy cálida. El objetivo era presentar a los personajes, tipos que no encajan bien en la sociedad pero que encuentran apoyo los unos en los otros. Ahora, el peligro que les rodea es mayor y la historia, aunque hay magia, humor y romanticismo, es más oscura", explicó entonces el actor Eddie Redmayne en una entrevista con Efe.