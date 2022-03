Al participar de una entrevista en Molusco TV, el puertorriqueño dijo que "Me siento contento yendo y viéndolo triunfar (a Bad Bunny), pero J Balvin no se siente contento por verlo triunfar, no está contento con los triunfos de Benito, estoy seguro, ese cabr*n le tiene una envidia enorme".

Redacción.- La tiradera de Residente para J Balvin parece que no tiene en sus planes “ver la luz al final del túnel” y así se entiende debido a que Residente no le ha dado tregua al colombiano.

Luego de tildarlo de "un bobolón que le canta a Sponge Bob y a Pokemon", Residente dijo que J Balvin le tiene una envidia enorme a Bad Bunny por el éxito que ha alcanzado “el conejo malo”.

En el espacio Residente minimizó los aportes del colombiano al género urbano, mientras dijo que considera como un hermano a Bad Bunny.

"Yo fui al concierto de Benito porque es mi hermano, él no me debe nada y cuando él hace cosas por mí yo no le debo nada, yo no voy por negocio".

"Balvin no se siente contento por verlo triunfar, no está contento con los triunfos de Benito", asegura.