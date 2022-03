Santo Domingo.- La comunicadora Rommy Pichardo y la estratega digital Clayra Morales, lanzaron Jefa, una comunidad dedicada a las mujeres emprendedoras, empresarias y empleadas que estén en busca de desarrollar proyectos y trabajar a la vez, llevando un balance de vida.

En el lanzamiento que sirvió además como su primer evento de networking, estuvieron como panelistas la empresaria Linda Valette, ejecutiva del Banco de Reservas y experta en finanzas y liderazgo; la chef Gabriela Lee, CEO de Damn Good Kitchen; la Dra. Tania Medina, cirujana plástica; y la comunicadora María Angélica Ureña, presentadora de los programas Ni Locas ni Cuerdas y Que Chévere es Saber, quienes recibieron una placa en reconocimiento de sus aportes a la sociedad.

Jefa nace de estás dos mujeres que decidieron unir fuerzas para aportar a través de sus propias vivencias como emprendedoras. A través de esta plataforma se estarán desarrollando eventos y capacitaciones presenciales y virtuales durante todo el año, enfocados en networking para brindar oportunidades de crecimiento a los proyectos de dichas mujeres e impulsar el liderazgo femenino y empresarial de las mismas. Además de ser un referente a nivel nacional que impulse la equidad, sostenibilidad y equilibrio a través de experiencias transformacionales.

Rommy Pichardo expresó ‘‘es un privilegio para mi crear esta comunidad junto a una gran profesional como Clayra Morales. Siempre he pensado que en la unión esta la fuerza y por eso desde Jefa buscamos fortalecer la equidad, sostenibilidad, equilibrio y desarrollo empresarial en el liderazgo femenino’’.

‘‘Queremos servir como canal para impulsar las oportunidades y el desarrollo de los sueños de las mujeres’’, agregó Pichardo.

Al tanto que Clayra Morales dijo ‘‘para mí es un honor poder contar con el apoyo de Rommy Pichardo, una mujer que lleva la autenticidad como estandarte. Juntas hemos creado este espacio en el que nuestra principal misión es apoyar a mujeres empresarias, emprendedoras y empleadas.

‘‘Todas demandamos apoyo para emprender y por eso nace Jefa, como respuesta a brindar un espacio donde no solo realicemos networking y construyamos nuevas relaciones, si no en el que también podamos encontrar ese work + life balance que tanto necesitamos para ser productivas en las diferentes áreas de la vida. Las colaboraciones son el futuro del ecosistema empresarial’’, puntualizó Morales.

El evento se llevó a cabo en la terraza de The Box CoWorking, donde se dieron cita más de 100 mujeres que salieron motivadas con los testimonios de vida de las panelistas además de interesarse en pertenecer a Jefa.

Para obtener más información y suscribirse de manera gratuita pueden hacerlo a través de @jefa.rd en instagram.

Sobre las Jefas:

Rommy Pichardo, comunicadora y periodista con más de 13 años de experiencia. Lic. en Mercadeo de la Universidad UNIBE, con maestría en International Multimedia Journalism de la University of Kent, en Kent, Reino Unido. Ha trabajado para importantes marcas nacionales e internacionales y en distintos canales de televisión como presentadora de noticias y host de entretenimiento.

Actualmente es CEO de RAPG Media Group. Mentora y coach de comunicación autentica, creadora de Sorbos de Café y host de #milpreguntas.

Clayra Morales, Lic. en Publicidad de la Universidad APEC (UNAPEC), con maestría en Marketing Communication Management de Manhattanville College, Harrison, en New York. Formó parte de la 10ma generación de Brother en Dirección de Arte y Redacción Publicitaria.

En sus 12 años de experiencia en el área de Marketing Digital, ha tenido la oportunidad de trabajar como consultora y estratega para el mercado estadounidense y latinoamericano en diferentes industrias, tales como, tecnología, gastronomía, entretenimiento, moda, entre otras.

Actualmente es CEO y creativa de The Boss Agency en República Dominicana y directora de Medios Digitales en MSM Design Z, Inc. en Tarrytown, New York.