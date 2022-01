El intérprete de música urbana lamentó que la entrega de obsequios trascendió por la desorganización, por la que culpabilizó a quienes no quisieron hacer filas.

SANTO DOMINGO.- “Fue para los adultos… no querían organizarse”, la respuesta del artista urbano Químico Ultra Mega al referirse al video que se viralizó porque lanzaba juguetes desde un camión a un grupo de niños en el sector de Villa Duarte en Santo Domingo Este.

“Todos fueron testigos de estas filas, los juguetes que me vieron lanzar al final, fue para los adultos que llegaron después de que se terminaron las filas y no querían organizarse”, escribió el urbano en una publicación en su cuenta de Instagram.

El músico explicó y mostró con otro audiovisual que para entregar los obsequios se hicieron filas, pero agregó que “cuando se está regalando, se riega la voz y sale el barrio entero, hasta los que no tienen hijos, piden para sus sobrinos y etc”, con lo que da entender la razón del desorden en la que acabó el proceso.

En el post en su perfil, también dijo que “nadie se hizo eco de esto, porque nos entretiene acabar a nuestra gente, tanto que se ha vuelto cultura identificarnos como los líderes de la especulación y la desinformación”.

Químico denunció que en el país no se valora lo que hace otro dominicano, al tiempo que manifestó que “mi altruismo no muere por críticas cuando lo que hago siempre será de corazón y los que critican, no dan ni la hora”.

“Les deseo empatía y menos complejos en este 2022 para una sociedad que una vez fue de hierro pero hoy es más frágil que el cristal” fue una de las frases escogidas por el intérprete para terminar su publicación, con la cual, según dijo, quiere que sirva como “espejo” de la inconformidad de la sociedad dominicana.