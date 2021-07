Mozart la Para afirmó que su expareja, la influencer Alexandra Hatcu, lo descuidó, al punto de no guardarle cena luego de tocar concierto

SANTO DOMINGO.- Después de entrevista otorgada por Mozart la Para para el programa Alofoke Radio Show, Lápiz Conciente compartió varias publicaciones en sus redes sociales, y muchos aseguran iban dirigidas a su máximo rival en el género.

“Pasaron muchas cosas, llegaba a mi casa y me encontraba con invitados que no eran de mi agrado o no eran bienvenidos de mi parte; llegaba de una presentación artística y yo tenía que hacerme fritos con salami. Estaban atendiendo a Mozart La Para, pero no a Erickson Fernández’’, dijo.

A raíz de esto, Lápiz Conciente subió un plato con la comida que Mozart dijo que se preparaba.

La foto la acompañó con el mensaje “A buen tiempo”, y por lo que sus seguidores interpretaron que son indirectas.