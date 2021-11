La pareja se mostraba juntas en Instagram desde el 1° de noviembre, durante la celebración del Día de los Muertos. Ambos compartieron dos fotografías y un video de ese día. Por ello, los fanáticos de la ahora ex pareja quedaron en shock al conocer la noticia.

EE.UU. .- Shawn Mendes de 23 años y Camila Cabello de 24, pusieron fin a su historia de amor luego de dos años. Las estrellas de la música pop resolvieron dar por finalizada su relación de común acuerdo y con sendos comunicados en sus respectivas cuentas de Instagram.

“Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca”, inician el texto, que rápidamente se viralizó en sus redes sociales. “Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos”, agregaron en el mensaje, y cerraron con la firma de los dos: “Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro”.

La pareja se mostraba juntas en Instagram desde el 1° de noviembre, durante la celebración del Día de los Muertos. Ambos compartieron dos fotografías y un video de ese día. Por ello, los fanáticos de la ahora ex pareja quedaron en shock al conocer la noticia.

Previamente, los cantantes se habían mostrado públicamente durante la entrega de los VMA’s hace algunas semanas atrás. Y durante la interpretación de su gran éxito “Señorita” se dieron un apasionado beso mientras cantaban en el escenario en pleno Central Park.

El hermetismo con el que se manejaron por aquellos tiempos hace difícil estipular la fecha exacta del inicio de la relación. Por entonces, tanto Mendes como Cabello eran reacios a hablar con la prensa sobre lo que sentían y sobre si lo suyo era serio o no. Se los veía muy enamorados en las calles de Los Ángeles o Nueva York, pero evitaban dar su palabra a los medios.

Su primera colaboración fue en 2015 con el tema “I Know What You Did Last Summer”, una historia de desamor cantada por dos jóvenes que, quizás sin saberlo, empezaban a escribir su propia historia que no fue formalizada, al menos públicamente, hasta 2019. Y con el sensual video de “Señorita” reconocían lo que todos sus fans sospechaban.

Durante una aparición en agosto en el programa de Jimmy Fallon, Cabello dijo que ella y Mendes “no estaban comprometidos” después de que se difundieron rumores de un compromiso después de que ella usara un anillo en su dedo anular izquierdo. A fines de 2020, adoptaron un perro, llamado Tarzán, que Mendes se llevó a su casa en Canadá cuando regresaron a su ciudad natal en Ontario para pasar las vacaciones con Cabello ese año.

Tras conocerse la noticia de la separación, los medios estadounidenses publicaron una fotografías de Camila Cabello llorando durante una salida con su entonces novio en Nueva York en el mes de septiembre. Unas imágenes que despiertan todo tipo de conjeturas.

En las fotografías la artista cubano-estadounidense es vista llorando mientras Mendes la consuela besándola un par de veces mientras desayunan en el restaurante “Jack’s Wife Freda” en el área del Soho de Manhattan el domingo 3 de septiembre.

Luego, de acuerdo a la secuencia fotográfica, la pareja abandonaba el lugar de la mano. Más tarde, asistirían a los MTV VMA 2021 en Brooklyn.

Ambos músicos tuvieron una historia de amor que pareció salida de una comedia romántica de Hollywood. Durante años fueron grandes amigos, hasta que en 2019 la amistad se transformó en amor y se unieron formalmente. Desde ese momento, fueron una de las parejas favoritas del escena musical.

En el documental “In Wonder”, que trata sobre su vida, Mendes dijo que Cabello era una de las razones de su éxito profesional.

Además, contó cómo fue la primera vez que se vieron, en 2014, cuando ambos eran teloneros de la gira de Austin Mahone. En ese momento, la intérprete de “Havana” era miembro de Fifth Harmony, y apenas tenía 17 años, mientras que Mendes tenía 16. El canadiense repasa la evolución de su vínculo hasta 2019, cuando se pusieron de novios.

Camila mantuvo una relación con Matthew Hussey, mientras que Shawn salió brevemente con Hailey Baldwin,, pero las relaciones de ambos fracasaron y terminaron a principios del 2019.

“Durante cuatro años simplemente fuimos amigos y no podíamos vernos muy a menudo, hasta que finalmente pudimos estar juntos. Ella siempre estuvo ahí para cuidarme como ser humano. Me respalda, y creo que para eso está tu pareja”, confesaba el cantante.

Más adelante, el cantante compartió una escena íntima para revelar que su novia inspiró no una canción o un álbum, sino directamente toda su discografía, que consta de cuatro títulos grabados en estudio: Handwritten (2015), Illuminate (2016), Shawn Mendes (2018) y Wonder (2020).

Él le había dedicado un sinfín de canciones de amor. Ella no lo sabía. “Estábamos juntos en Nueva York y entonces pasan una de mis canciones en la radio, o algo así. Y entonces surge el tema de que se trata de ella, y yo le digo, ‘sí, son todas sobre ti. Todas las canciones que he compuesto’”.

La historia de amor ahora llegó a su fin.