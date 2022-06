“Regreso con muchos planes para aportar a este gran equipo que lo acogió”, dijo Martínez en Noticias SIN y Mucho Más.

REDACCIÓN.- Luego de la pandemia del Covid-19 de más de dos años, la ausencia en la radio en New York de Frederick Martínez “El Pachá”, el controversial presentador dominicano logró nuevamente ser parte de la emisora número 1: La Mega 97.9 FM.

“El Pachá”,es parte del elenco del “Vacilón de la mañana”, un espacio radial que se transmite desde 6:00 a 11:00 de la mañana de lunes a viernes.

Dijo que ya se volvió asumir su frase más popular en la radio de ese país “Nueva York es mío", al estrenar su nuevo micrófono en La Mega.

Agradeció a sus seguidores por el respaldo en el primer día que fue lunes ya este miércoles con tres días dentro de la trasmisión del programa. Todos me conocen, soy un hombre de la radio y eso no se me olvida.

Regreso con muchos planes para aportar a este gran equipo que lo acogió, ”, dijo Martínez en Noticias SIN y Mucho Más.

El Pachá, quien tiene una trayectoria de más de 35 años de carrera ininterrumpida, volvió a la radio en Nueva York, luego de su salida hace un tiempo, el animador quien hace semanas formaba parte del equipode la plataforma “Alofoke radio show”, el cuestionarle sobre su salidadijo estar agradecido de Santiago Matías por tenderle la mano cuando más lo necesitaba, adentrándolo a un mundo que según sus palabra “yoera análogo” en la radio digital , en el instagram y aprendió mucho de dicho equipo, agregó que salió de buena forma del espacio de “Alofoke”.

El popular animador dejó de ser parte de La Mega a finales de 2020, específicamente del programa “El Jukeo de NY”, aunque en enero de 2021 “El Pachá” aseguró que su salida no era definitiva.

Dice que si continuará con su programa sabatino TV Pégate y Gana con El Pachá donde.