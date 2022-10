La directora recientemente fue galardonada con la Concha de Oro del Festival de San Sebastián por su filme "Los reyes del mundo" y actualmente se encuentra en México presentándolo en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia.

México.- Si algo le interesa a la directora colombiana Laura Mora, es entender por qué un género como el realismo mágico se hizo tan popular en su país y en el resto de América Latina y, ahora que será la directora de la serie de "Cien años de soledad", obra de su compatriota y premio Nobel Gabriel García Márquez (1927-2014), pondrá todo su esfuerzo en llevarlo a la pantalla.

"El realismo mágico es una manera de sobreponernos a la tragedia. La realidad es tan dura que tenemos que fantasear porque sino nos morimos o nos matamos, aunque ya nos hemos matado. Creo que (el realismo mágico) ha sido una manera de soportar", contestó Mora a EFE en una rueda de prensa con medios mexicanos este martes.

La directora recientemente fue galardonada con la Concha de Oro del Festival de San Sebastián por su filme "Los reyes del mundo" y actualmente se encuentra en México presentándolo en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Mora se cuestiona si existe posibilidad de que García Márquez la influenciara de manera especial en la forma de abordar sus ficciones, por haberlo leído desde niña y por haber crecido en Colombia.

Por eso adelantó que le causa mucha curiosidad el reto que le supondrá el tener que retratar este realismo mágico tan característico del libro en el formato audiovisual y confesó que actualmente se encuentra en una nueva lectura del libro y haciendo anotaciones específicas.

"A mí lo que más me interesa en términos audiovisuales es cómo vamos a poder hacer que el realismo mágico sea tan natural como lo es en el libro, porque no es una cosa fantástica, sino que simplemente pasa y los demás lo acogen", cuenta la directora.

Recientemente Netflix anunció que se encuentran trabajando en la producción que se llevará a cabo en Colombia con la participación de "los mejores artistas audiovisuales, guionistas, productores, directores, diseñadores de producción, arte y vestuario", según anunció la plataforma por medio de un boletín.

Y Mora forma parte de ellos al co-dirigir la serie junto con el director argentino Alex García López.

UNA MIRADA FEMENINA

Por otra parte, en su filme "Los reyes del mundo", Mora reflexiona sobre la violencia y la restitución de tierras en Colombia a partir del viaje en carretera de cinco chicos de Medellín en situación de calle.

La historia que le valió la Concha de Oro y que representará en el Óscar a Colombia, tiene una mirada muy femenina aun cuando sus protagonistas son todos hombres.

"Alguien me preguntaba que por qué no había una chica dentro del grupo y yo decía ¡claro que la hay! estoy yo", también explicó a EFE.

Mora logra presentar la vulnerabilidad de los hombres en estos cinco adolescentes y considera que el poder abordar la diversidad en su obra y tener la posibilidad de brindar una mirada femenina a personajes masculinos es parte de un ejercicio de libertad por el que lucha el feminismo.

"Me molesta mucho cuando dicen que las mujeres solo podemos hablar de ciertas cosas, me parece una arbitrariedad anti-feminista porque el feminismo abraza la diversidad y complejidad del mundo y no lo pone en blancos y negros, que es una cosa que sí ha hecho históricamente el patriarcado, un mundo de buenos y malos estúpidamente simple", apuntó.