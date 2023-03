La coulrofobia es la fobia o miedo irracional a los payasos y a los mimos.​​​ Afecta especialmente a los niños, aunque puede aparecer en adolescentes y adultos.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- No todos, por supuesto, pero la figura de ese payaso terrorífico que no tiene por qué ser el de It para producir terror en los humanos, ocurre más veces de las que creemos entre muchas personas. ¿Qué pasa con la imagen de muchos payasos para que resulten aterradores? Un estudio se propuso averiguarlo y ha sacado conclusiones muy interesantes.

Como explican en The Conversation, la coulrofobia, o el miedo a los payasos, es un fenómeno ampliamente reconocido. Los trabajos de campo indican que este tipo de miedo está presente entre adultos y niños en muchas culturas diferentes. Ocurre que hasta ahora no se entendía bien debido a la falta de investigación.

El nuevo estudio, dirigido por investigadores de la Escuela de Psicología y Estudios Terapéuticos de la Universidad de Gales del Sur, Reino Unido, ha examinado la psicología detrás de por qué los payasos asustan a las personas, y para ello ideó un cuestionario psicométrico con el que evaluar la prevalencia y gravedad de la coulrofobia. El Fear of Clowns Questionnaire fue completado por una muestra internacional de 987 personas de entre 18 y 77 años, de los cuales el 80 % eran mujeres y el 20 % eran hombres.

El cuestionario trataba de explorar las reacciones individuales a los payasos y la relación entre la coulrofobia y factores demográficos como la edad y el género. En el mismo, podíamos encontrar preguntas relacionadas con la apariencia y los rasgos faciales de los payasos, su comportamiento, la representación de los payasos en la cultura popular y si la persona había tenido una experiencia negativa con un payaso.

Los resultados mostraron que más de la mitad de los encuestados (53,5 %) dijeron que tenían miedo de los payasos al menos hasta cierto punto, y el 5 % dijo que les tenían “miedo extremo”. Curiosamente, este porcentaje que informa de un miedo extremo a los payasos es ligeramente más alto que los informados para muchas otras fobias, como animales (3,8 %), sangre/inyecciones/lesiones (3,0 %), alturas (2,8 %), fenómenos meteorológicos (2,3%), espacios cerrados (2,2%) y volar (1,3%).

Sobre los factores demográficos, se encontró que las mujeres tenían más miedo a los payasos que los hombres, lo que se corresponde con la investigación existente sobre otras fobias. ¿La razón? Los investigadores sugieren que puede ser producto del gran número de mujeres frente a hombres en el grupo de muestra del estudio. Y, al igual que otras investigaciones relacionadas con la fobia, se descubrió que la coulrofobia disminuye con la edad.

Dicho esto, lo más interesante fueron otros hallazgos. Y es que, al contrario de lo que cabría esperar, tener una experiencia negativa con un payaso ocupó el puesto más bajo como factor que contribuye al miedo a los payasos. Dicho de otra forma, los resultados indican que esto por sí solo es una explicación insuficiente. Por ejemplo, la representación negativa de los payasos en la cultura popular fue un factor contribuyente mucho más fuerte.

Sin embargo, en el lugar más destacado el estudio encontró que el factor más fuerte identificado fueron las señales emocionales ocultas. El maquillaje de un payaso oculta sus verdaderas expresiones faciales, lo que dificulta la interpretación de la intención. Los resultados sugieren que el miedo a los payasos es causado por no saber si un payaso está enfadado o no, o lo qué está pensando o podría hacer a continuación.

“Si el maquillaje que enmascara las emociones causa miedo, ¿las personas que tienen la cara pintada como animales también crean el mismo tipo de efecto? ¿O hay algo más particular sobre el maquillaje de los payasos que impulsa este miedo?”, zanjan los investigadores, ofreciendo un avance de posibles investigaciones futuras en relación a la coulrofobia.

