ESTADOS UNIDOS.- El pasado domingo Lil Nas X se subió al escenario de los premios BET para interpretar en directo su sencillo 'Montero (Call Me By Your Name)' y el espectáculo que ofreció estuvo a la altura del polémico videoclip que estrenó hace meses, en el que aparece girando en una barra de striptease mientras desciende al infierno para bailar en el regazo del mismísimo diablo.

La actuación acabó con el rapero de 22 años besando a uno de su bailarines y, por supuesto, la polémica estaba servida. Las críticas no han parado de lloverle desde entonces a través de las redes sociales y ahora él ha querido contestar a un tuit en concreto que le acusaba de intentar ocultar sus propias inseguridades acerca de su orientación sexual con demostraciones excesivas de su homosexualidad.

"Tienes razón, me siento inseguro acerca de mi sexualidad. Todavía me queda un largo camino por recorrer. Nunca lo he negado", ha admitido el cantante. "Cuando la sociedad te ha condicionado para odiarte a ti mismo durante toda tu vida, cuesta mucho desaprender todo eso. Por eso hago lo que hago".

Por otra parte, Nas no comprende por qué el mundo sigue escandalizándose ante la estética que ha abrazado para esta nueva etapa de su carrera. "Llevamos 4 meses así y la gente sigue sorprendiéndose de que me muestre gay y sexual al cantar una canción que habla precisamente sobre el sexo gay. A ver, si la canción trata literalmente de sexo gay, ¿qué queréis que haga, dedicarme a tocar el piano mientras horneo una tarta?", ha añadido con mucha sorna.

Eso no quita que él no estuviera muy nervioso antes de presentarse en los BET Awards, ya que tuvo que prepararse a nivel mental con mucha antelación para atreverse a bailar de la forma en que lo hizo.

"Mientras estaba en el escenario temblaba al saber que iba a interpretar algo así delante de mis compañeros heterosexuales. Me costaba controlar los nervios incluso durante la actuación. Gracias a todos por el cariño". Según Yahoo.